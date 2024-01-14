بيب بيب يا لولو “تردد قناة وناسة 2024 نايل سات” متاحة على جميع الأقمار الصناعية

تردد قناة وناسة 2024 يثير فضول الكثيرين، إذ أصبحت وناسة TV محطة رائدة تجذب اهتمام الجماهير بشكل كبير، تعد القناة وجهة بحث مهمة للعديد من المشاهدين الباحثين عن تردد القناة للتمتع بمشاهدة أحدث الأغاني والأناشيد على مدار اليوم، تقدم وناسة TV محتوى ممتع وترفيهي يستهوي الأطفال الصغار.

تردد قناة وناسة 2024

تأسست قناة وناسة في عام 2008، ومنذ ذلك الحين، حققت شهرة واسعة، تمتاز وناسة بالجودة العالية في الإنتاج والتنوع في العروض، مما يضمن استمتاع الصغار وتشويقهم طوال الوقت.

تردد قناة وناسة الجديدة 2024 عبرنايل سات

التردد: 11470.

الجودة: SD.

معامل تصحيح الأخطاء: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة وناسة الجديدة 2024 علي عرب سات

التردد: 11270.

الجودة: HD.

معامل تصحيح الأخطاء: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

أغاني قناة وناسة 2024

أغنية يا شرطي حرامي.

أغنية حرامي سرق لولو.

أغنية بيب بيب.

أغنية اجا الحلو.

أغنية لا تفتح الباب يا لولو.

أغنية الشرطة القوية.

أغنية جراثيم.

أغنية يلا نلعب.

أغنية مين سرق الجزمة.

أغنية حبيب البابا.

طريقة ضبط القناة وناسة