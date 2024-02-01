طار في العالي توقعات سعر الذهب اليوم + العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

شهد سعر الذهب اليوم استقرارًا إذ أنه قد حافظ عيار رقم 21 على ارتفاعه الذي يبلغ 15 جنيه، كما أن سعر الذهب بالدولار قد استقر عند آخر ارتفاع 2045، وهناك الكثير من العوامل التي تؤثر في أسعار الذهب، كما أن المصنعية تكون متفاوتة ما بين كل مكان وآخر، والأسعار أيضًا تختلف حسب نوع العيار والتشكيلة المختارة، وذلك لأن الذهب عادة يتأثر بقيمة الدولار، وكذلك التغيرات بأسعار الفائدة، وزيادة الطلب على المجوهرات إلى غيرها من الأسباب الأخرى.

سعر الذهب اليوم

لم يكن هناك أي تغيرات في أسعار الذهب اليوم إذ أن عيار 21 قد حافظ على الارتفاع الأخير له الذي يبلغ 15 جنيهًا، وأسعار الذهب مقارنة بالدولار سجلت ارتفاع، فقد كانت الأسعار اليوم في مستهل طلب التعاملات الصباحية بمحلات الصاغة والبورصة كالآتي:

أولًا حدث زيادة على عيار رقم 24 تقدر بحوالي 16 جنيه وصل السعر 3800 جنيه.

عيار 21 سجل ارتفاع قدره 15 جنيه وأصبح السعر اليوم 3325.

أما عن الذهب عيار 18 نسبة الزيادة اليوم 13 جنيه وبالتالي فإن أجمل السعر 2850 جنيه.

وصل الجنيه الذهب مع ابتداء التعاملات 26600 جنيه.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

توجد عوامل تؤثر في أسعار الذهب إن كانت بالانخفاض أو الارتفاع تم توضيحها وهي كالآتي: