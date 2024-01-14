بداية امتحانات الصفوف الثانوية 2024 بالترم الاول في محافظة القاهرة + خطوات الاستعلام عن النتيجة

بداية امتحانات الصفوف الثانوية مع اقتراب نهاية الترم الأول، ينتظر العديد من الطلاب وأولياء الأمور ظهور جداول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي للترم الأول لعام 2024 أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مواعيد هامة للامتحانات.

بداية امتحانات الصفوف الثانوية

صفوف النقل، ستبدأ امتحانات الترم الأول يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024، أما بالنسبة للثانوية العامة، فستبدأ الامتحانات في جميع مدارس الجمهورية يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024، ومن المتوقع أن تستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024، هذه المواعيد تعد فرصة للطلاب للتحضير الجيد والتركيز على دراستهم قبل الامتحانات يتمنى الجميع تحقيق نجاح مشرف في هذا الترم الدراسي، بينما تبدأ امتحانات الثانوية الأزهرية، في يوم 30 ديسمبر وتستمر حتى يوم 11 يناير، ينصب التركيز خلال هذه الفترة على تقييم أداء الطلاب في موادهم الدراسية خلال الفصل الدراسي الأول.

مواعيد امتحانات المرحلة الثانوي الترم الاول 2024