بداية امتحانات الصفوف الثانوية 2024 بالترم الاول في محافظة القاهرة + خطوات الاستعلام عن النتيجة
بداية امتحانات الصفوف الثانوية مع اقتراب نهاية الترم الأول، ينتظر العديد من الطلاب وأولياء الأمور ظهور جداول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي للترم الأول لعام 2024 أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مواعيد هامة للامتحانات.
بداية امتحانات الصفوف الثانوية
صفوف النقل، ستبدأ امتحانات الترم الأول يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024، أما بالنسبة للثانوية العامة، فستبدأ الامتحانات في جميع مدارس الجمهورية يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024، ومن المتوقع أن تستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024، هذه المواعيد تعد فرصة للطلاب للتحضير الجيد والتركيز على دراستهم قبل الامتحانات يتمنى الجميع تحقيق نجاح مشرف في هذا الترم الدراسي، بينما تبدأ امتحانات الثانوية الأزهرية، في يوم 30 ديسمبر وتستمر حتى يوم 11 يناير، ينصب التركيز خلال هذه الفترة على تقييم أداء الطلاب في موادهم الدراسية خلال الفصل الدراسي الأول.
مواعيد امتحانات المرحلة الثانوي الترم الاول 2024
- الصف الأول الثانوي العام (رسمي وخاص) السبت 13 يناير 2024 حتي الأربعاء 24 يناير 2024.
- الصف الثاني الثانوي العام (رسمي وخاص) السبت 13 يناير 2024 إلي الإثنين 22 يناير 2024.
- الصف الأول والثاني الثانوي صناعي (فني) الثلاثاء 9 يناير 2024حتي الأربعاء 17 يناير 2024.
- الصف الأول والثاني الثانوي تجاري (فني) الثلاثاء 9 يناير 2024 إلي الأربعاء 17 يناير 2024.
- الصف الأول والثاني الثانوي زراعي (فني) الثلاثاء 9 يناير 2024حتي الأربعاء 17 يناير 2024.
- الصف الثاني فندقي (فني) الثلاثاء 9 يناير 2024 إلي الأربعاء 17 يناير 2024.
- الصف الأول فندقي (فني) الثلاثاء 9 يناير 2024حتي الخميس 18 يناير 2024.
- مدرسة الصم وضعاف السمع الصف الأول سمعي (فني) الثلاثاء 9 يناير 2024حتي الثلاثاء 16 يناير 2024.
- مدرسة الصم وضعاف السمع الصف الثاني سمعي (فني) السبت 13 يناير 2024 إلي الأربعاء 17 يناير 2024.