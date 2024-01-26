بشرى سارة للجميع “رواتب الموظفين بعد الزيادة 2024 شهر يناير” .. زيادة جديدة 500ج

ازدادت عمليات البحث في الساعات الماضية عن كيفية الاستعلام عن رواتب الموظفين بعد الزياده 2024 شهر يناير حيث تداول الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الاخبار حول زيادة الحد الأدنى للأجور خلال شهر يناير 2024 ، وقد اوضحت وزارة المالية في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني الرسمي أنه تم زيادة الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بهيئات الدولة في سبتمبر الماضي ليصل إلى 4000 جنيهًا بدلًا من 3500 كما أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف رواتب شهر يناير وفبراير ومارس 2024.

الاستعلام عن رواتب الموظفين بعد الزيادة 2024 شهر يناير

أعلنت وزارة المالية المصرية عبر صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن موعد صرف رواتب الموظفين شهر يناير 2024 وذلك بداية من يوم 22 يناير القادم ولمدة 5 أيام متتالية حتى يوم 28 يناير 2024 وسيتم صرف المتأخرات يوم 8 و 11 و 12 فبراير 2024 ، كما سيتم صرف الزيادة الجديدة بقيمة 500 جنيه مع رواتب شهر يناير، ومن المتوقع أن هناك زيادة جديدة لرواتب العاملين بالدولة في ظل الوضع الاقتصادي الحالية والظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها جميع المواطنين.

أماكن صرف رواتب شهر يناير 2024

بعد التعرف على موعد صرف رواتب شهر يناير 2024 بالزيادة الجديدة يبحث الكثير من الموظفين والعاملين بهيئات وقطاعات الدولة المختلفة عن أماكن صرف رواتب شهر يناير 2024 وذلك من خلال جميع ماكينات الصرف الآلي وجميع البنوك المصرية وأيضًا جميع مكاتب البريد المصري ، كما يجب على جميع الموظفين عدم التزاحم خلال صرف رواتب شهر يناير والالتزام بجدول الصرف حسب الأيام المحددة لكل مؤسسة.