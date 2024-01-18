“هنــــا” أحصل على نتيجتك بالأسم فقط “رابط بوابة التعليم الأساسي نتائج الطلاب 2024”

رابط بوابة التعليم الأساسي نتائج الطلاب 2024 تترقب جماعة كبيرة من طلاب صفوف النقل بفارغ الصبر موعد ظهور نتائج الامتحانات من المتوقع أن تقوم بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 بالإعلان عن نتائج الطلاب في صفوف النقل، بدءًا من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي، في هذا السياق يعمل الطلاب على استكمال امتحاناتهم بتفانٍ خلال الفترة الحالية، حيث يسعى الجميع إلى تحقيق أداء متميز والنجاح في هذه المرحلة الحاسمة من مسيرتهم التعليمية.

رابط بوابة التعليم الأساسي نتائج الطلاب 2024

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2024 تُتيح للطلاب الاستعلام عن نتائج نهاية العام الدراسي بواسطة الرقم القومي، عبر بوابة الخدمات التعليمية المعتمدة من قبل محافظة القاهرة، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن نتائج المرحلة الابتدائية، خاصة الصفين الرابع والخامس:

ابدأ بزيارة بوابة التعليم الأساسي .

. اختر خيار “الاستعلام عن نتيجة النقل للتعليم الأساسي”.

قم بإدخال الرقم القومي للطالب.

اختر المرحلة الدراسية الابتدائية.

حدد الصف الدراسي، سواء الصف الرابع أو الصف الخامس الابتدائي.

اختر العام الدراسي 2024-2023.

اختر الفصل الدراسي “آخر العام”.

اختر خيار “عرض النتيجة”.

بمجرد اتخاذ هذه الخطوات، ستظهر النتيجة فور إعلانها، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على التقديرات والأداء الشخصي للطالب في نهاية الترم الثاني للعام الدراسي 2024-2023 ويشدد على أهمية متابعة البوابة الرسمية لضمان الحصول على أحدث المعلومات والنتائج بشكل دقيق وفعّال.