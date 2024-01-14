شكو ماكو .. تردد قناة وناسه لولو بيبي الجديدة 2024 أحدث أغاني الأطفال

قناة وناسة الفضائية للأطفال هي إحدى القنوات التلفزيونية التي تقدم محتوى مناسباً للأطفال، وتمتاز بكونها قناة فضائية مجانية، ويمكن مشاهدتها عبر الأقمار الصناعية العرب سات والنايل سات، دون الحاجة إلى دفع أي رسوم اشتراك، حيث يتيح ذلك للمشاهدين الاستمتاع بمحتوى القناة دون أية تكاليف إضافية، ويمكن الآن متابعة قناة وناسة الفضائية والتمتع بجميع الأغاني التي تُعرض على القناة، وذلك عبر التردد الجديد الذي توفره القناة.

تردد قناة وناسه لولو الجديدة

قناة وناسة للأطفال تقدم أفضل الأغاني والبرامج الفنية المحبوبة لدى الأطفال، ويتم عرض هذه الأغاني والبرامج باللغة العربية، مما يجعلها مميزة ومحبوبة بين صفوف الصغار، كما تعد هذه الخاصية من أبرز الأسباب التي ساهمت في شهرة قناة وناسة على مستوى العالم العربي، ويتابع العديد من الأطفال في الوطن العربي قناة وناسة، ويمكن متابعتها على القمر الصناعي النايل سات عبر التردد الذي يتم توفيره عادةً على الموقع الرسمي للقناة.

التردد : 11559.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 3/4.

الاستقطاب : العمودي.

أغاني قناة وناسة بيبي

يلا تنام.

أنا حبيب البابا.

الو شرطة حرامي.

شاطر وناسة.

لا تفتح الباب.

حرامي سرق لولو.

هيلا هوبا.

يلا كلنا زقفة.

وصل وصل.

حاضر بابا.

صبح صبح.

شكو ماكو.

وينك يا لولو.

فواكه وناسه.

قناة وناسة للأطفال

قناة وناسة هي قناة فضائية مجانية تأسست عام 2007، وتقدم محتوى ترفيهي يستهدف الأطفال في الوطن العربي، تملك القناة شعبية كبيرة بين الصغار نظرًا لتقديمها أفضل الأغاني والموسيقى الموجهة لهم، تأتي نشأة قناة وناسة للأطفال من مبادرة المطرب السعودي راشد الماجد الذي أسسها، وتعتبر هذه القناة واحدة من الوجهات المفضلة للأطفال العرب.