“بالرقم القومي” تسجيل العمالة الغير منتظمة منحة ال 1000 جنيه يناير 2024 سجل عبر لينك وزارة القوى العاملة

رابط تسجيل العمالة الغير منتظمة منحة ال 1000 جنيه يبحث عنه الكثير من الأشخاص، وبالفعل تم الإعلان عن هذا الرابط الذي يمكن من خلاله الاستعلام، حيث أن هذا الرابط تم الإعلان من خلاله أن شهر ديسمبر الماضي قد تم إضافة زيادة حوالي 1000 جنيه، وذلك بهدف مساعدة الأشخاص الذين يعانون من ضعف الدخل، ويأتي هذا في إطار ارتفاع أسعار السلع.

رابط تسجيل العمالة الغير منتظمة منحة ال 1000 جنيه

أعلنت وزارة القوى العاملة عن رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2024 بعدما تزايد معدل البحث من قبل المواطنين المتقدمين للحصول على هذه المنحة التي تمنح إلى العمالة الغير منتظمة، وهذه هي خطوات التسجيل:

الولوج مباشرة إلى موقع وزارة القوى العاملة .

تحديد خيار “العمالة الغير منتظمة” من الخيارات الموضحة أمامك.

إدخال رقم جوال المتقدم في الحقل المخصص.

كتابة رقم البطاقة الشخصية للمتقدم.

انقر على أيقونة “التالي”.

إدراج الاسم، والمحافظة، والنوع ذكر أو أنثى.

إدخال تاريخ الميلاد والحالة الاجتماعية.

اضغط على أيقونة “إرسال الطلب”.

لينك تسجيل العمالة الغير منتظمة منحة ال 1000 جنيه

قبل التوجه إلى لينك الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة بالرقم القومي ينبغي الإطلاع على الشروط التي لا بد من توفرها في المتقدم حتى يستطيع الحصول على منحة 1000 جنيه التي تقدمها وزارة القوى العاملة، وهذه الشروط متمثلة على النحو التالي: