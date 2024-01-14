بضغطه واحدة بس ضيف كل أفراد أسرتك “خطوات إضافة المواليد الجدد في بطاقة التموين” 2024

هناك مواطنين كثيرة تريد أم تقوم بإضافة المواليد الجديدة للبطاقات التموينية،ولكنهم ظلوا يتساءلون عن أبرز تلك الخطوات اللازمة التي تخص اضافه المواليد فمن المعروف أن وزارة التموين قد نوهت حول تلك الخطوات، وكذلك بينت الشروط اللازمة لاضافة المواليد، فمن الجدير بالذكر أنه من الممكن للأشخاص الذين يريدون إضافة المواليد ان يقوموا بذلك بكل سهولة ويسر بواسطة الموقع الرسمي المرفق من جانب وزارة التموين حيث إنها قد أرفقت منصة إلكترونية تدعى بمنصة مصر الرقمية، فمن الممكن بواسطتها أن يتم إضافة المواليد بمنتهى السهولة واليسر وفيما بعد سوف نرفق لكم أبرز الخطوات اللازمة التي تتعلق بإضافة المواليد.

خطوات إضافة المواليد الجدد في بطاقة التموين

فيما يلي خطوات إضافة المواليد الجدد:

الخطوة الأولى: اذهب لموقع مصر الرقمية، من هنا.

الخطوة الثانية: سجل الدخول بواسطة كتابة اسم المستخدم، بجانب كلمة المرور.

الخطوة الثالثة: انقر على أيقونة “تسجيل دخول”.

الخطوة الثالثة: اختر خدمة التموين من بين جملة الخطوات المتوفرة أمامك.

الخطوة الرابعة: اختر خيار “ضم أفراد أسرتي”، الذي يوجد أمامك ضمن الخيارات الظاهرة أمامك.

الخطوة الخامسة: اختر الرقم القومي الذي يتعلق بالشخص الذي تريد إضافته للبطاقة التموينية.

الخطوة الأخيرة: انقر على زر “إضافة”.

منصة مصر الرقمية

قامت وزارة التموين بارفاق منصة إلكترونية يتم بواسطتها القيام بعديد من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالتموين، حيث إن من هذه الخدمات مثلًا أنه يمكن للزوجة التي تحصل تموين عند أهلها، أن تفصل نفسها من بطاقة الأهل، ومن ثم تنتقل لبطاقة الزوج، من خلال ضم أفراد أسرتي، كما أنه يمكن أن يتم تفعيل بطاقة تموينية، هذا بالإضافة إلى أنه يمكن أن يتم إصدار بدل تالف أو فاقد.