أخبار مصر
طريقة الاستعلام عن فاتورة الغاز بعد الزيادة الجديدة 2024 عبر شركة بتروتريد “هنــــا”
الكثير من الأشخاص يستمر في البحث عن الخطوات اللازمة للاستعلام عن فاتورة الغاز عقب الزيادة الجديدة، ومن الجدير بالذكر أنه من الممكن أن يستعلم الأشخاص عن القيمة التي تتعلق بتلك الفاتورة بكل سهوله كويسه من خلال اتباع خطوات بسيطة للغاية للانتقال إلى الموقع الرسمي الخاص بشركة الغاز، وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم التفاصيل كافة.
الاستعلام عن فاتورة الغاز بعد الزيادة الجديدة 2024
من الممكن الآن بمنتهى السهوله واليسر أن يتم السير على الخطوات التالية لكي يتم الاستعلام عن القيمة التي تتعلق بفاتورة الغاز بالعام الجاري 2024:
- الخطوة الأولى الانتقال الى الموقع الرسمي الخاص بشركة الغاز من خلال النقر على هذا الرابط.
- الخطوة الثانية النقر على زر الاستعلام فاتورة الغاز
- الخطوة الثالثة كتابة رقم المشترك بشكل صحيح في المكان المخصص له.
- الخطوة الرابعة النقر على زر إدخال قراءة الغاز.
طرق دفع فواتير الغاز
في الحقيقه ان الشركة توفر سداد الفواتير الخاصة بالغاز بالعديد من الطرق اما ان تكون الطريقه المعروفه بواسطة المحصلين الرسميين أو من خلال 14 طريقة سداد الالكترونية وهي كما يلي:
- منافذ الشركات الخاصة بالتحصيل الالكتروني الموقع الرسمي للشركة.
- الفروع المميكنة التي توفر للأشخاص.
- خدمات سداد الفواتير من خلال المكاتب الخاصة بالبريد المصري.
- من خلال الماكينات التي تتعلق بالصراف الآلي.
- من خلال المحافظ الالكترونية.
- كذلك من الممكن أن يتم السداد.
- عن طريق التطبيق الخاص بموبايل جوميا.
- هذا بجانب أنه من الممكن السداد.
- عن طريق الرقم الخاص بالتليفون الأرضي الذي يكون خاص بكل فرع.