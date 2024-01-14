ماهي حقيقة تأجيل الفصل الدراسي الثاني 2024؟!! التعليم المصري يوضح كافة التفاصيل

حقيقة تأجيل امتحانات الصفوف الابتدائية تسود حالة من الاستفسارات بين المواطنين حول إلغاء أو تأجيل الفصل الدراسي الثاني 2024، حيث تتداول العديد من الشائعات حول هذا الموضوع، لكن يأتي بوضوح وزارة التربية والتعليم لتبين الحقيقة وتضع النقاط على الحروف، حيث توضح الوزارة أنه لا صحة للأخبار المتداولة حول تأجيل امتحانات نصف العام، مؤكدة أن الامتحانات ستجري في الموعد المحدد رسميًا كما يتعين على الطلاب وأولياء الأمور الالتزام بالتحضير لهذه الامتحانات والاستعداد الجيد لها.

حقيقة تأجيل الفصل الدراسي الثاني 2024

يثير اهتمام المواطنين الكثير من الاستفسارات حول الفصل الدراسي الثاني 2024 وتأتي وزارة التربية والتعليم لتوضيح الوضع وتنفي الأخبار الكاذبة المتداولة، كما تؤكد الوزارة أنه لا يوجد أي نية لتأجيل الامتحانات، وأن الطلاب يجب أن يلتزموا بالتحضير لها وفقًا للمواعيد الرسمية.

وفي إعلان رسمي، أكدت وزارة التربية والتعليم مواعيد امتحانات الترم الأول للسنوات النقل، الشهادة الابتدائية، والإعدادية، حيث ستبدأ الامتحانات في التاسع من يناير 2024، وتستمر حتى الخامس والعشرون من نفس الشهر، كما ينصح الجميع بتجنب الانسياق وراء الشائعات والاعتماد على المعلومات الرسمية المقدمة من الوزارة.

هذا وتنوه الوزارة بأهمية الاستعداد الجاد للامتحانات وتجنب التشتت في ظل الأخبار غير المؤكدة، كما تجدر الإشارة أيضًا إلى أن إجازة منتصف السنة الدراسية ستبدأ في 26 يناير 2024 وتستمر لمدة أسبوعين تقريبًا.

في ضوء الظروف الحالية، يشدد البيان على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة والتحضير الجيد للامتحانات، ويحث على تجنب نشر وتداول الأخبار الزائفة التي قد تؤدي إلى الارتباك بين الطلاب وأولياء الأمور.