زيادة رواتب المتقاعدين في العراق بمبلغ 100 ألف دينار وإيقافها عن بعض وإيداع راتب فبراير بهذا الموعد

أقرت وزارة العمل العراقية زيادة رواتب المتقاعدين في العراق بمبلغ قيمته 100 ألف دينار عراقي، حيث تلك الزيادة بدئت فورًا الهيئة الوطنية للتقاعد بصرفها للمتقاعدين، وكان النصيب الأكبر من هذه الزيادة للمتقاعدين الذي راتبهم أقل من مليون دينار عراقي، وللأسف تقرر إيقاف الصرف للراتب التقاعدي عن بعض، فدعونا نوضح لكم من هذه الفئات ومتى ينزل راتب تقاعد فبراير القادم، تابعوا معنا.

زيادة رواتب المتقاعدين في العراق

الزيادة في الرواتب التقاعدية أقرها وزير العمل العراقي من شهر أكتوبر المنصرم، وتلك الزيادة تم صرفها من شهر نوفمبر المنصرم، حيث نفذت هيئة التقاعد فورًا هذه الزيادة للمتقاعدين المستحقين لها، حيث تلك الزيادة كانت لمن هم يقل معاشهم عن مليون دينار عراقي، حيث تم رفع الحد الأدنى للرواتب للمتقاعدين إلى 500 ألف دينار عراقي، وجاءت هذه الزيادة مستمرة دون انقطاع، فلن تُصرف شهر واحد فقط، بل باستمرار دون انقطاع الشهر الحالي والأشهر القادمة.

إيقاف صرف الرواتب عند بعض المتقاعدين

توقف صرف الرواتب عند البعض، حيث لم يقم البعض بتحديث البيانات الخاصة به، وعلى أساسه تم وقف المعاش عنهم، بينما فئات تم الوقف عنها لأسباب أخرى، ولكن سرعان ما عالجت هيأة التقاعد الوطنية الأمر وطالبت الموظفين بسرعة معالجة طلب المتقاعدين خلالل 73 ساعة مع تمديد الدوام الرسمي، بل ومحاسبة أي موظف مقصر.

موعد صرف رواتب المتقاعدين فبراير

الهيأة الوطنية للتقاعد تقوم بصرف معاش التقاعد مرة كل أول شهر، حيث اليوم الأول من الشهر الميلادي موعد الصرف طالما أن هذا اليوم يوم للعمل الرسمي وليس يوم عُطلة، ورواتب تقاعد فبراير بموعدها الرسمي هذا الشهر دون تأخير، حيث الصرف سيكون يوم 1 فبراير لعام 2024 القادم.