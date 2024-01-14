“نۨــڙڵ ا̍ﻵآنۨ بـ7̨څۡــطــﯡٰاٰ̍ا̍ٺ” تردد قناة ميكي الجديد للاطفال MICKEY 2024 علي نايل سات

يتساءل العديد من محبي قنوات الكرتون عن تردد قناة ميكي، وتعد قناة ميكي من أهم القنوات التي تعرض محتوى خاص بالأطفال والمحتوى يكون ترفيهيًا وتعليميًا يعمل على تنمية مهاراتهم، عن طريق مجموعة من أفلام الكرتون المسلية، والأغاني المُمتعة، والبرامج التعليمية المفيدة، كما تمتلك القناة شعبية كبيرة في العالم العربي، ونعرض لكم الآن كافة المعلومات حول قناة ميكي و التردد الخاص بها في هذا المقال.

تردد قناة ميكي

تعتبر قناة ميكي من أهم وأشهر القنوات التى تعرض برامج و أغاني و أشطة وأفلام كرتون للأطفال، وتشتهر بتقديم محتوى متميز وترفيهي مبهر، لذا نكشف لكم عن التردد الجديد على القمر الصناعي النايل سات، وهذا التردد موضح أمامكم في النقاط التالية:

التردد: 11526.

معامل تصحيح الخطأ: .7/8

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

الجودة: SD.

نكشف لكم أيضا تردد قناة ميكي للأطفال على القمر الصناعي عرب سات، في النقاط التالية:

التردد: 11257.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

خطوات تنزيل قناة ميكي للأطفال 2024

لتتمكن من تنزيل ومشاهدة قناة ميكي للأطفال 2024 على القمر الصناعي نايل سات، قم باتباع الخطوات التالية بشكل صحيح والتي سوف نعرضها لكم الآن في السطور التالية، وهذه الخطوات هي: