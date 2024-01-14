𝓝𝓞𝓦 طريقة زخرفة الاسم في ببجي 2024 ℙ𝕌𝔹𝔾 ℕ𝔸𝕄𝔼 اعرف كيفية زخرفة أسماء ببجي موبايل

اهتم الكثيرين من محبي لعبة بابجي بعملية البحث عن طريقة زخرفة الاسم في ببجي 2024، ذلك اهتماما منهم إلى إعطاء أسمائهم داخل اللعبة جاذبية تمكنهم من تحقيق شهرة بين اللاعبين، ونحن الآن سوف نقوم بعرض كافة البيانات الخاصة بهذا الموضوع في السطور التالية، فقط تابع معنا.

طريقة زخرفة الاسم في ببجي 2024

يسعى العديد من لاعبي لعبة بابجي موبايل إلى امتلاك اسم مختلف عن الآخرين، وصنع جاذبية خاصة بهم، وتعد هذه هي الخطوة الأولى التي يستخدمها مستخدمي بابجي موبايل للقيام بتغيير أسمائهم بشكل دوري ليشبهوا اللاعبين المشهورين، بالإضافة إلى أن لاعب بابجي بحاجة دائمة إلى تغيير اسمه ليعرف انتسابه للآخرين.

كيفية زخرفة الاسم في بابجي موبايل

نعرض لكم طريقة زخرفة الإسم داخل لعبة بابجي موبايل عن طريق مجموعة من الخطوات الواجب إتباعها لتتمكن من تغيير إسمك من الوضع الاعتيادي إلى وضع جديد بهيئة مزخرفة، وهذه الخطوات موضحة أمامكم في النقاط التالية:

في البداية قم بالتوجه إلى موقع زخرفة اسماء ببجي المجاني. ثم إختر طريقة تدوين الاسم المراد زخرفته من الحقول التي أمامك. يقوم الموقع بعرض الأسماء المزخرفة المقترحة للاسم وبجوارها حقل يتيح لك إمكانية نسخ الاسم. بعد ذلك إذ لم يرغب اللاعب من الحصول على زخرفة جاهزة يمكنه التوجه إلى أسفل الصفحة. يتم تحديد الرموز والأحرف حسب رغبة المستخدم. قم بنسخ الاسم بعد الانتهاء. يرجى التوجه إلى تطبيق بابجي موبايل PUBG Mobile على الهاتف الجوال وفتحه. ثم انقر على خيار المخزن Inventory الصندوق. لابد من قيامك بتحديد بطاقة تغيير الاسم ID من بين البطاقات الظاهرة في القائمة. ثم إضغط على خيار استخدامها Use، وعملية النقر تكون بشكل مطول في مربع النص. بعدها يظهر خيار لصق، قم بلصق الاسم المزخرف في الحقل المطلوب، وفي النهاية قم بالضغط على خانة موافق على التغيير.

رموز زخرفة لعبة بابجي موبايل

نعرض أمامكم الرموز التي قد تحتاجون إليها عند زخرفة الاسم داخل لعبة بابجي موبايل: