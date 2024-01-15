“تنزيل كشوف” اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخير Pdf العراق

في الوقت الحالي، يحث العديد من المواطنين العراقيين على العثور على الرابط الذي يوفر لهم وصولًا إلى قائمة المستفيدين من الدعم الاجتماعي، حيث يشكل هذا الدعم جزءًا أساسيًا من البرامج الاجتماعية التي تقدمها الحكومة العراقية لتخفيف العبء عن العائلات ومساعدتهم في مواجهة تحديات ارتفاع تكاليف المعيشة. الهدف هو تحقيق حياة كريمة للمستفيدين والتغلب على الضغوط والمعوقات المختلفة التي قد يواجهونها.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

أطلقت وزارة العمل في العراق رابطًا إلكترونيًا مبتكرًا يسمح للمواطنين بالاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية بكل سهولة ويسر يهدف هذا الرابط إلى توفير وقت وجهد للمواطنين، حيث يتمكنون الآن من استعراض المعلومات من خلال هواتفهم المحمولة من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل في العراق.

استعلام اسماء المشمولين

للمواطنين الذين يرغبون في معرفة الأشخاص المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق، يمكنهم اتباع الخطوات التالية للاستعلام بسهولة:

قم بالولوج إلى منصة مظلتي الإلكترونية. ابحث عن أيقونة الرعاية الاجتماعية في الشاشة الرئيسية وانقر عليها. حدد خيار الوجبة الأخيرة من قائمة الخيارات المتاحة. اختر المحافظة التي تنتمي إليها للاستعلام عن الأشخاص المستفيدين فيها. قم بملء جميع المعلومات المطلوبة في الحقول المخصصة. انقر على أيقونة “أسماء المشمولين بالرعاية”. انتظر لبضع لحظات ليتم عرض قائمة تحتوي على أسماء المستفيدين. قم بتحميل الملف بتنسيق PDF واستخدم وظيفة البحث للعثور على اسمك بسهولة.

من خلال اتباع هذه الخطوات، يمكنك الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق بطريقة مريحة وفعالة. قم بتحميل الملف وابحث عن اسمك لمعرفة إذا ماكنت مشمولًا بالرعاية المقدمة.