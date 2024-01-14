شوط أول مولع..لحظة بلحظة متابعة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي السوبر الإسباني اليوم

انتهى منذ لحظات الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وبرشلونة في إطار نهائي كأس السوبر الإسباني المقامة حاليا بالمملكة العربية السعودية، وكان الريال قد نجح في الصعود للمباراة النهائية بعد التغلب على فريق أتليتكو مدريد بنتيجة 3/5 في اللقاء الذي جمعهم الأسبوع الماضي في مباراة حماسية استمرت لمدة 120 دقيقة بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق.

متابعة مباراة ريال مدريد وبرشلونة

أما فريق برشلونة فقد نجح في الوصول للنهائي بعد التغلب على فريق أوساسونا بهدفين دون مقابل، وانطلقت في الساعة التاسعة ليلا بتوقيت القاهرة المباراة النهائية أو كلاسيكو الأرض بين الريال الملكي والعريق الكتالوني برشلونة، ومع بداية اللحظات الأولى لشوط المباراة الأول نجح فينيسيوس جونير الجناح الطائر في اقتناص الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة السابعة، قبل أن يتمكن من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة، ليصاب متابعي وعشاق برشلونة بالصدمة من الهدفين المبكرين، ولكن نجح المهاجم البولندي الشرس ليفاندوفسكي في تسجيل هدف تقليص النتيجة لتصبح النتيجة 1/2 في الدقية 33 من زمن الشوط الأول.

الشوط الثاني من مباراة الريال والبرشا

وقبل نهاية الشوط الأول نجح فينيسيوس جونيور في الحصول على ركلة جزاء مستحقة، ليقوم بالتسديد على المرمى من علامة الجزاء ليتمكن من تسجيل الهدف الثالث له ولفريقه ليسجل بذلك الهاتريك الأول له في كأس السوبر منذ انضمامه للفريق الملكي، وحاول لاعبي فريق برشلونة التعويض وأضاع اللعب جافي لاعب برشلونة فرصة محققة من تسديدة في نهاية زمن الشوط الأول لينتهي الشوط بنتيجة 1/3 لصالح ريال مدريد