طـالع اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية + سبب تأخير الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية

تم تأخير الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية 2024، التي كان من المقرر أن يتم صرفها فى الموعد المعلن من وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية، حيث كان محدد صرف الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية في العام الماضي 2023، ويتساءل العديد من المستفيدين من دعم الرعاية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية العراقية عن سبب تأخير هذه الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية، وما الموعد الجديد لصرف الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية، كل هذا موجود بشكل مفصل في المقال التالي .

أسباب تأخير الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية 2024

إن السبب الرئيسي فى تأخير صرف الوجبة السابعة، أن التمويل المقرر صرفه للدعم لكافة المستفيدين لم يتم توفيره بعد من وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية بشكل كامل، وربما يكون هناك سبب آخر بشأن تأخير صرف الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية 2024، ومن المفترض أنه سيتم التصريح عن موعد صرف الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية، وربما يكون خلال الشهر الجاري وذلك وفقاً لبعض التصريحات السابقة من وزارة الشؤون في وقت صرف وجبة ديسمبر 2023،

حيث صرحت الوزارة على حساب صفحة فيس بوك الخاص بها بأن صرف الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية سوف يكون فى مطلع شهر يناير الحالى.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

بعد أن تم تأخير الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية 2024 من وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية، سوف يتم تحديد موعد صرفها ويمكن أن يتم الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، عبر الموقع الرسمي عن طريق القيام بالخطوات التالية :-