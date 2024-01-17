“الأسماء النهائية” الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في العراق 2024 عبر منصة مظلتي

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في العراق إحدى الخدمات التي حرصت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق على توفيرها، حيث تسعى الوزارة إلى تقديم الدعم لجميع المواطنين الفقراء في الدولة، وذلك من أجل مساعدتهم على مواجهة الظروف الاقتصادية، ولمعرفة كيفية الاستعلام وشروط الاستفادة من الدعم تابعونا.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في العراق

يمكن الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في العراق، وذلك من خلال التالي:

ادخل على منصة مظلتي

اضغط على أيقونة الاستعلام عن نتائج برنامج الرعاية الاجتماعية.

اختر المحافظة التابع لها.

ادخل كافة البيانات المتعلقة بالمستعلم مثل الاسم ورقم البطاقة الشخصية وغيرها من البيانات.

اضغط على أيقونة بحث.

سوف يظهر كافة الكشوفات الخاصة بالنتائج.

حمل الكشوفات على جهازك ثم ابحث عن اسمك ما إذا كان موجود من عدمه.

شروط الموافقة على طلب الرعاية الاجتماعية

يلزم من أجل الموافقة على طلب الدعم توفير عدة شروط، وهي كالتالي:

أن يكون جميع المتقدمين يحملون الجنسية العراقية ومقيمين داخل أراضيها.

ألا يقل عدد أفراد الأسرة عن أربعة أشخاص.

الالتزام بكافة الضوابط التي تضعها الرعاية.

تقديم كافة المستندات المطلوبة.

المستندات المطلوبة للتسجيل في الرعاية الاجتماعية

حددت وزارة العمل المستندات التي يلزم تقديمها عند التقدم بالطلب، وهي كالتالي: