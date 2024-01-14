بالتزامن مع موعد الصرف “زيادة معاشات تكافل وكرامة شهر يناير 2024 تصل إلى 500 جنية لكل مواطن”

زيادة معاشات تكافل وكرامة شهر يناير 2024 يتسائل فئة واسعة من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة حول تاريخ صرف معاشات شهر يناير 2024، ويرغبون في معرفة الخطوات اللازمة للاستعلام عن حالة المعاش (ساري أو متجمد) باستخدام الرقم القومي، ويقدم وزارة التضامن الاجتماعي هذه الخدمة عبر موقعها الإلكتروني.

زيادة معاشات تكافل وكرامة شهر يناير 2024

في سياق تحديد موعد صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر يناير 2024، من المقرر أن تقدم وزارة التضامن الاجتماعي هذه المعاشات لأكثر من 5.2 مليون أسرة مصرية يوم الإثنين، 15 يناير الجاري، وتؤكد الوزارة على ثبات هذا الموعد.

أما بخصوص خطوات الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة، يُمكن القيام بذلك عبر زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي اختر “الاستعلام عن نتيجتك” الموجودة في أعلى يسار الصفحة، وأدخل الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الحقل المخصص، بعد ذلك اضغط على “استعلام” للحصول على نتيجة تبين حالة المعاش، سواء كان ساريًا، متجمدًا، أو موقوفًا.

أما بالنسبة لشروط التقديم في برنامج تكافل وكرامة، فكشفت وزارة التضامن عن عدة معايير يجب توفرها للاشتراك، منها أن لا يكون المتقدم يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه، وعدم تقاضيه لأي معاش تأميني أو مساعدة ضمانية، كما يتعين أن يكون لديه أطفال في فترة الطفولة من 6 إلى 18 عامًا، مع تقديم الوثائق الضرورية مثل بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد ووثائق أخرى.

تجنبًا لرفض طلب المعاش، يُرجى مراعاة عدم وجود ملكية لأرض زراعية، وعدم امتلاك ممتلكات أخرى مثل عقارات أو محلات تجارية، بالإضافة إلى توفير الأوراق الداعمة للطلب. أيضًا، تمثل وجود أي من العوامل المذكورة في قائمة الرفض أسبابًا محتملة لعدم قبول الطلب، لذا يُنصح بتفاديها لضمان استفادة الأسرة المحتاجة.