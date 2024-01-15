رابـط تسجيل الدخول منصة مظلتي لـ اسماء المشمولين الوجبة الاخيرة pdf

تسجيل الدخول منصة مظلتي من أبرز المنصات في العراق، ولقد كثر البحث عنها في الفترة الأخيرة نظرًا لما تقدمه من خدمات إلكترونية للعديد من مواطني العراق، ومن أهم الخدمات التي تقدمها هذه المنصة العظيمة هي الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق، والعمل على الحصول على 250 دينار عراقي الذي سيتم توزيعهم على المواطنين إلكترونيًا، وأيضًا يمكن للمواطنين العراقيين التحدث مع المسؤولين من خلال تلك المنصة، ومن خلال هذا المقال سنلقي الضوء على ذلك.

تسجيل الدخول منصة مظلتي

منصة مظلتي منصة شاملة في العراق تهدف إلى رعاية الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل والمتعثرين، وتقديم كل سبل الدعم لهم، ويمكن الدخول إلى منصة مظلتي من خلال الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى موقع وزارة الشئون الاجتماعية، وهيئة الحماية الاجتماعية من هنا. قم بالموافقة على كافة الشروط والأحكام التي ستظهر أمامك على الشاشة. اكتب بيانات الاستمارة المطلوبة، وتحقق من صحة البيانات المطلوبة. قم بتعبئة البيانات المطلوبة منك بطريقة صحيحة حتى لا يتم رفض طلبك. أدخل عنوان السكن الخاص بك بطريقة صحيحة حتى يتمكن الباحث الاجتماعي من البحث عن أحقية المتقدم في الحصول على الدعم.

طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق

كما يمكن من خلال منصة مظلتي الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، وتحميل كشوف المستفيدين من خلال اتباع الخطوات التالية: