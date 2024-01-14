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موعد بداية امتحانات الطلاب في العراق 2024 + الاستعلام عن نتائج عبر موقع التربية العراقية
موعد بداية امتحانات الطلاب في العراق 2024يترقب العديد من المواطنين العراقيين في هذه الفترة من العام حدثا هاما يشغل عقول الطلاب وأولياء الأمور، وفي هذا السياق، قامت لجنة الامتحانات العامة التابعة لإدارة التربية العراقية بتحديد موعد انطلاق امتحانات منتصف العام الدراسي.
موعد بداية امتحانات الطلاب في العراق 2024
يبقى عدد قليل من الأيام فقط قبل بدء هذه الامتحانات المهمة، الذي يشكل جزءا أساسيا من حياة الطلاب ومسيرتهم الدراسية.
موعد امتحانات نصف السنة 2024 العراق
- يتم البدء في امتحانات المواد العملية والشفوية قبل الامتحانات التحريرية بفترة تتجاوز أسبوعا.
- ويتم تنظيم هذا الجدول وفقا لعدد المواد التي تتضمن امتحانات شفوية، بالنسبة للمرحلة الابتدائية، من المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم الخميس الموافق 25 يناير لعام 2024، وتستمر لمدة 6 أيام، حتى الوصول إلى نهاية المرحلة في 31 يناير لعام 2024.
- أما بالنسبة للمرحلة الثانية، فمن المقرر أن تنطلق يوم الأحد الموافق 21 يناير لعام 2024، وتستمر لمدة عشرة أيام حتى الوصول إلى نهاية المرحلة في 31 يناير 2024.
- تتجهم الأوقات نحو الختام، حيث من المقرر أن تنتهي كافة الامتحانات لجميع الطلاب يوم الخميس الموافق 1 فبراير 2024.
- يلي ذلك فترة راحة تمتد لمدة أسبوعين، ليستعيد الطلاب نشاطهم وتركيزهم، يعيد الدوام الرسمي فتح أبوابه يوم الخميس الموافق 15 فبراير 2024، مما يشكل بداية جديدة للفصل الدراسي القادم، نتمنى لجميع الطلاب التوفيق في امتحاناتهم وفي المراحل القادمة من رحلتهم الدراسية.