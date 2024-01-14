موعد بداية امتحانات الطلاب في العراق 2024 + الاستعلام عن نتائج عبر موقع التربية العراقية

موعد بداية امتحانات الطلاب في العراق 2024يترقب العديد من المواطنين العراقيين في هذه الفترة من العام حدثا هاما يشغل عقول الطلاب وأولياء الأمور، وفي هذا السياق، قامت لجنة الامتحانات العامة التابعة لإدارة التربية العراقية بتحديد موعد انطلاق امتحانات منتصف العام الدراسي.

موعد بداية امتحانات الطلاب في العراق 2024

يبقى عدد قليل من الأيام فقط قبل بدء هذه الامتحانات المهمة، الذي يشكل جزءا أساسيا من حياة الطلاب ومسيرتهم الدراسية.

موعد امتحانات نصف السنة 2024 العراق