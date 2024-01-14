بعد إضافة الـ 15% زيادة رسمية “موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر يناير 2024”

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر يناير حيث أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنه سيتم صرف معاشات تكافل وكرامة يوم الاثنين الموافق 15 يناير 2024 حيث من المحدد أن يتم صرف معاشات تكافل وكرامة يوم 15 من كل شهر ميلادي ويعتبر معاش تكافل وكرامة من أهم وسائل الدعم التي تقدمها الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة الماضية وخلال السطور التالية نكشف المزيد من التفاصيل حول موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر يناير 2024.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر يناير 2024

يبحث الكثير من المواطنين المصريين من أصحاب معاشات تكافل وكرامة عن موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر يناير 2024 وذلك يوم الاثنين الموافق 15 يناير الجاري ، ومن المتوقع أن يتم زيادة معاشات تكافل وكرامة خلال عام 2024 بنسبة 15% ، وقد زادت معاشات تكافل وكرامة في شهر سبتمبر الماضي بقرار رئيس الجمهورية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر في السنوات الماضية.

اماكن صرف معاشات تكافل وكرامة يناير 2024

بعد معرفة موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر يناير يبحث الكثير من المواطنين عن اماكن صرف معاشات تكافل وكرامة وذلك من خلال جميع مكاتب البريد المصري أو عبر ماكينات الصرف الآلي ، وسوف يتم زيادة عدد الأسر التي تحصل على معاش تكافل وكرامة خلال الشهر القادم ، ويجب على جميع المواطنين تقديم الأوراق المطلوبة في مكتب الضمان الاجتماعي في المحافظة التابع لها.