رابط التسجيل في منصة نيوتن التعليمية في العراق 2024 والخدمات التي تقدمها للطلاب newton

التسجيل في منصة نيوتن التعليمية في العراق من أهم ما يبحث عنه كافة الطلاب وأولياء الأمور في العراق، حيث تعد منصة نيوتن إحدى المنصات التعليمية التي أطلقتها وزارة التعليم في العراق، وذلك من أجل تقديم جميع الخدمات التعليمية لكافة الطلاب في المملكة، وذلك بهدف التيسير عليهم تلقي الدروس والمقررات الدراسية بكل سهولة، وللمزيد تابعونا.

التسجيل في منصة نيوتن التعليمية في العراق

يمكن لجميع الطلاب التسجيل في منصة نيوتن التعليمية في العراق، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

ادخل على منصة نيوتن الإلكترونية.

اكتب البريد الإلكتروني ورقم المرور.

سوف يتم إرسال كود التحقق على الهاتف الجوال.

ادخل كود التفعيل ثم اضغط على أيقونة التسجيل.

سوف تجد كافة الخدمات التعليمية في الصفحة الرئيسية للموقع حدد الخدمة التي ترغب في الاستفادة منها.

نبذة مختصرة عن منصة نيوتن

يذكر أن وزارة التعليم العراقية قد قامت بإنشاء منصة نيوتن خلال جائحة كورونا، وذلك من أجل مساعدة الطلاب على تلقي الدروس واستئناف الدراسة بشكل كامل من خلالها، وبهذا أصبحت منصة نيوتن هي المنصة المعتمدة والرسمية من وزارة التعليم التي تقدم جميع الخدمات التعليمية للطلاب.

خدمات منصة نيوتن العراقية

تقدم منصة نيوتن العديد من الخدمات التعليمية لجميع الطلاب بمختلف المراحل الدراسية المختلفة، وأهم تلك الخدمات في التالي: