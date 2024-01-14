تنزيل جدول اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في العراق 2024 “الوجبة الأخيرة”

جدول اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية قامت وزارة العمل في دولة العراق بإطلاق برنامج رعاية اجتماعية مبتكر يستهدف دعم الأفراد المستحقين وهم الذين يعانون من ظروف مالية صعبة بما في ذلك الأفراد ذوي الدخل المحدود، والمطلقين والأرامل، وفئات أخرى من الطبقات الفقيرة يهدف هذا البرنامج إلى توفير الدعم المالي والمساعدة لهؤلاء الأفراد الضعفاء، للتسهيل على المستفيدين، قامت الوزارة بتوفير موقع إلكتروني خاص يتيح للأفراد استعلام أسمائهم بسهولة إليك الخطوات البسيطة للحصول على معلوماتك

جدول اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

خطوات الاستعلام:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل منصة مظلمتي. اختيار خيار “استعلام عن الأسماء المستحقة للرعاية الاجتماعية”. إدخال البيانات المطلوبة كالرقم الوطني وتاريخ الميلاد. النقر على زر “البحث” للحصول على النتائج.

الشروط الضرورية للحصول على الدعم:

أن يكون المتقدم ضمن الفئات المستهدفة (محدودي الدخل، المطلقين الأرامل الفئات الفقيرة).

توفر الوثائق اللازمة للتحقق من الحالة المالية.

تأكد من اتباع الخطوات بدقة للحصول على المعلومات بشكل فعال قدم الآن واستفد من الدعم الاجتماعي المقدم من وزارة العمل للفئات المستحقة.

ماهو برنامج الرعاية الاجتماعية 2024

أوضحت وزارة العمل في العراق عن برنامج دعم مالي يمكن التسجيل فيه لجميع الفئات داخل دولة العراق، ويجب أن يتم استوفاء كافة الشروط المطلوبة والمعلن عنها بشكل قانوني من قبل وزارة العمل العراقية، لذلك فهو يعد من أضخم وأهم البرامج الحكومية التي تساعد الأسر بشكل كامل من الجه المادية والمعنوية أيضا.