بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار باقات وي الجديدة+ ترشيد استهلاك باقة الإنترنت الأرضي من WE

أسعار باقات وي الجديدة بعد الزيادة التي أعلنت عنها وي بعد تطبيق الزيادة على باقات الإنترنت وموافقة هيئة الاتصالات على تلك الزيادة التي تم تطبيقها مع بداية من يوم 5 يناير 2024 حيث تساءل الكثير من المواطنين عن مقدار الزيادة التي تم إضافتها على باقات الإنترنت وي والتي سوف نتعرف عليها بالتفصيل فيما يلي.

أسعار باقات وي الجديدة بعد الزيادة

بعد ما تساءل الكثير من المواطنين عن أسعار باقات وي الجديدة بعد الزيادة والتي تم تطبيقها مع بداية العام الجديد 2024 جاءت أسعار الباقات كالتالي:

سوف تصبح القيمة الجديدة بعد الزيادة باقة بسعة 140 جيجا بسعر 160 جنيه بدلا من مبلغ 120 جنيه وذلك دون إضافة ضريبة القيمة المضافة وبعد إضافة الضريبة 182 جنيه.

كذلك سوف يصبح سعر شحن الباقة الشهرية بسعة 200 جيجا بايت 225 بدلا من سعر 170 جنيه قبل الزيادة وبعد إضافة ضريبة القيمة المضافة يتم دفع مبلغ 266 جنيه.

كذلك تم زيادة سعر الباقة الشهرية بسعة 250 جيجا لتصبح 280 جنيه بدلا من مبلغ 210 وبعد إضافة الضريبة يتم دفع مبلغ 322 جنيه.

أما القيمة الجديدة لسعر الباقة الشهرية بسعة 400 جيجا بايت أصبحت بمبلغ 450 جنيه بدلا من 340 جنيه بعد إضافة الضريبة يتم دفع مبلغ 513 جنيه.

كذلك تم زيادة السعر الخاص بالباقة 600 جيجا لتصبح 650 بدلا من مبلغ 500 جنيه وبعد إضافة الضريبة يصبح المبلغ الإجمالي 740 جنيه.

أما بالنسبة الباقة الجديدة بسعة 1 تيرا بايت أصبحت 1050 جنيه بدلا من 800 جنيه كانت تدفع من قبل الزيادة وبعد إضافة الضريبة سوف يقوم العميل بدفع مبلغ 1200 جنيه.

ترشيد استهلاك باقة الإنترنت الأرضي

سوف نقدم لكم مجموعة من النصائح التي يمكنكم من خلالها ترشيد استهلاك باقة استخدام الإنترنت الأرضي وخاصة بعد ارتفاع أسعار الباقات الأخيرة يناير 2024 حيث أن هذه الزيادة تحمل الأسرة المصرية المزيد من الأعباء بالإضافة إلى أعباء زيادة أسعار السلع والمنتجات الأساسية ولهذا يمكنكم ترشيد استهلاك باقة الإنترنت من خلال اتباع الآتي: