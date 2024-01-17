“بإضافة الزيادة الجديدة” موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024 وشروط استحقاق راتب التقاعد

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق من أهم ما يبحث عنه كافة المواطنين في دولة العراق، خاصة بعد الإعلان عن تطبيق زيادة في رواتب التقاعد من قبل وزارة المالية العراقية، حيث تعمل الحكومة العراقية على توفير معاش بعد التقاعد من أجل مساعدتهم على حياة كريمة، وللمزيد عن التفاصيل عن موعد الصرف وخطوات الاستعلام تابعونا.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق

أعلنت وزارة المالية على موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق، حيث يتم صرف الراتب بشكل شهري اليوم الأول من الشهر الميلادي، ومن المقرر أن يتم صرف دفعة الشهر القادم يوم 1 فبراير، وذلك بعد تطبيق الزيادة التي أقرتها وزارة المالية.

تطبيق زيادة في رواتب المتقاعدين في العراق

أعلنت وزارة المالية العراقية عن تطبيق زيادة في رواتب المتقاعدين، حيث يصل مبلغ الزيادة إلى ما يقرب من 100 ألف دينار عراقي، كما تم تطبيق الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين لتصل إلى 500 ألف دينار كويتي بعد أن كان 400 دينار كويتي.

الاستعلام عن موعد صرف رواتب المتقاعدين

يمكن الاستعلام عن موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

ادخل على موقع وزارة المالية العراقية الإلكتروني.

اضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

انقر على أيقونة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين.

اكتب الاشتراك الوظيفي الخاص بالمتقاعد.

اضغط على أيقونة الاستعلام.

انتظر وسوف تظهر كافة البيانات المتعلقة براتب التقاعد.

شروط الحصول على راتب التقاعد

يلزم من أجل الاستفادة من راتب التقاعد في العراق توفر مجموعة من الشروط وهي كالتالي: