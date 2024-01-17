وزارة التربية تعلن موعد امتحانات نصف العام في العراق 2024 لطلاب المرحلة الثانوية ومتى عطلة منتصف العام

موعد امتحانات نصف العام في العراق من أهم التساؤلات التي تم البحث عنها من جميع الطلاب وأولياء الأمور في دولة العراق خلال الفترة الحالية، حيث حرصت وزارة التعليم العراقية على وضع جدول خاصة بامتحانات نصف العام الدراسي لجميع المراحل الدراسية المختلفة، كما أوضحت الوزارة أن الاختبارات تأتي في موعدها المقرر دون تأخير، وللمزيد تابعونا.

موعد امتحانات نصف العام في العراق

أعلنت وزارة التربية العراقية عن موعد امتحانات نصف العام في العراق، وذلك للصفوف الابتدائية وهي كالتالي:

من المقرر أن تبدأ الاختبارات الشفهية من يوم الخميس الموافق 18 يناير وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 24 يناير، أي قبل عقد الامتحانات التحريرية بما يقرب من أسبوع وسوف تكون أثناء اليوم الدراسي.

تبدأ الامتحانات التحريرية من يوم الخميس الموافق 25 يناير وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2024.

موعد امتحانات المرحلة الثانوية في العراق

يختلف موعد بداية الاختبارات الخاصة بكل مرحلة دراسية عن الأخرى، وتنقسم الاختبارات إلى قسمين هما كالتالي:

الاختبارات الشفهية تبدأ من اليوم حتى يوم السبت القادم الموافق 20 يناير 2024، ويعقد الامتحان أثناء اليوم الدراسي.

الامتحانات التحريرية وتبدأ يوم الأحد الموافق 21 يناير وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 31 يناير.

موعد عطلة نصف العام في العراق

حددت وزارة التربية العراقية موعد عطلة منتصف العام الدراسي، حيث تكون بعد الانتهاء من الامتحانات التحريرية والشفهية لجميع المراحل الدراسية، ومن المقرر أن تنتهي الامتحانات يوم 31 يناير الحالي لتبدأ الإجازة من يوم الخميس الموافق 1 فبراير، ومن المقرر أن تستمر الإجازة لمدة أسبوعين ليتم استئناف الدراسة يوم 15 فبراير 2024.