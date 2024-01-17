ضبط تردد قناة الكأس الرياضية HD على نايل سات وعرب سات ومتابعة مباريات كأس أسيا 2024

تردد قناة الكأس الرياضية من أهم ما يشغل بال جميع الجماهير المحبين لكرة القدم والرياضة بشكل عام، حيث تعد من أهم القنوات الفضائية الرياضية في دولة قطر، وتحرص إدارة القناة على تغيير التردد على الاقمار الصناعية المختلفة، وذلك من أجل تحسين جودة الصوت والصورة بها بشكل دائم، وللمزيد عن كيفية تنزيل تردد القناة تابعونا.

تردد قناة الكأس الرياضية

يمكن لجميع الأشخاص تحميل تردد قناة الكأس الرياضية على القمر الصناعي النايل سات، وذلك من خلال التالي:

التردد: 11919.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة الكأس الرياضية على العرب سات

إذا كنت من عشاق مشاهدة مباريات كرة القدم يمكنك تحديث التردد الخاص بالقناة على القمر الصناعي العرب سات من خلال المعلومات التالية:

التردد: 12245.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة الكأس على سهيل سات

تحرص قناة الكأس على تقديم تغطية مباشرة لجميع الأحداث الرياضية المحلية والعالمية، ويمكن ضبط التردد على القمر الصناعي سهيل سات من التالي:

التردد: 10770.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

خطوات ضبط تردد قناة الكأس الرياضية

يستطيع جميع الأشخاص ضبط تردد القناة بكل سهولة على الأجهزة الخاصة بهم، وذلك من خلال اتباع التالي: