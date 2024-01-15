اكْتشـــف رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية موقع مظلتي الالكترونية لكافـــة محافظات العراق بصيغة pdf

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية المقدمة من قبل وزارة العمل العراقية، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات الفحص لكامل الطلبات المقدمة، حيث أن المقرر هو توفير الموارد المالية اللازمة والتي يتم توزيعها على المشمولين في جميع المحافظات، ومن الواجب التنويه عليه أن قانون الرعاية الاجتماعية يعد دعم حكومي لفئات المجتمع التي تعاني من قلة الموارد، والمستوى المعيشي الضعيف، فقامت الدولة بتوفير هذا الدعم من خلال قوانين مخصصة تساعد هذه الفئات على توفير القوت اليومي أو فرص عمل لتحسين مستواهم المعيشي وتسيير أمورهم.

شروط القبول في الرعاية الاجتماعية

ومن الواجب التنويه عليه أنه لكي يتم الحصول على الرعاية الاجتماعية يجب توافر بعض الشروط التي أقرتها وزارة العمل العراقية وهي:

يجب أن يكون المتقدم من أصول عراقية اب عراقي الجنسية. ومن الشروط أيضا أن تكون إقامة المتقدم إقامة دائمة في العراق. يجب على المتقدم ألا يكون لديه أي دخل ثابت. ألا يتملك المتقدم اي سجل تجاري أو أصول ذات قيمة عالية ماديًا. وأيضا يجب على المتقدم أن يتراوح عمره من ثمانية عشر عامًا وحتى ستون عامًا بالنسبة للرجال.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

سوف يصدر الكشف الخاص بهم قريبًا قبل نهاية شهر يناير الجاري، حيث أنه من المقرر أنه سيتم صرف الدفعة السابعة لأكثر من ثلاثمائة ألف شخص من مختلف المحافظات العراقية، ويتم تحميل كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية عن طريق عدة خطوات وهي: