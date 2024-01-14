قرض شراء منزل بتقسيط مناسب.. إليكم الرابط الرسمي وطريقة التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر

تعد سكنات عدل إحدى المبادرات الهامة التي تقدمها الحكومة الجزائرية، بهدف تحسين ظروف الإسكان في البلاد يقدمها وزارة السكن والعمران الجزائرية لتوفير خدمات الإسكان الحديثة ووحدات سكنية جديدة للمواطنين الجزائريين، وهي موجهة للطبقة المتوسطة الدخل، بهدف مساعدتهم في الحصول على وحدة سكنية مناسبة بأسعار مخفضة، ولكن هناك شروط محددة من قبل الحكومة يتوجب على المتقدمين استيفاؤها ليتم قبولهم، ولذلك سنعرض لكم موعد التسجيل والشروط المطلوبة وطريقة التسجيل للحصول على المنزل.

الرابط الرسمي وطريقة التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائرية خطوة بخطوة

أفادت وزارة الإسكان والتعمير الجزائرية بأنها ستبدأ استقبال طلبات التسجيل في مشروع السكن العدل 3 عبر الإنترنت، وذلك من خلال موقع الوكالة، ومن المتوقع أن يتاح التسجيل في شهري فبراير أو مارس القادمين، يهدف مشروع السكن العدل إلى دعم الفئات المتوسطة الدخل والراغبة في الحصول على شقة سكنية بخيارات تقسيط مناسبة يمكن للراغبين في التسجيل اتباع الخطوات التالية:

أولاً، يجب عليك الوصول إلى الموقع الرسمي لوكالة العدل

ثانياً، قم بتسجيل الدخول في موقع الوكالة عبر إدخال جميع البيانات المطلوبة بدقة وصحة

ثالثاً، أدخل الرقم الوطني للبطاقة الشخصية الجزائرية

رابعاً، بعد الانتهاء من إدخال البيانات، قم بطباعة إيصال تسليم الملف

في حال واجهت مشكلة فنية، يمكنك إعادة المحاولة في حال توفرك للشروط وعدم قدرتك على التسجيل.

ما هي شروط التقديم للقرض؟

يشترط أن يكون المتقدم للطلب من جنسية جزائرية

يشترط أن يكون عم المتقدم لا يقل عن 20 عاماً

يشترط أن يكون المتقدم غير متزوج حالياً، أي أعزباً أو مطلقاً أو أرملاً

يشترط عدم امتلاك المتقدم وحدة سكنية أو أرضاً صالحة للسكن

يشترط أن يكون لدى مقدم الطلب حساب بنكي

يشترط أن يكون دخل مقدم الطلب في نطاق ما بين 24000 و118000 دينار جزائري

من الضروري الإشارة أنه يشترط أيضاً أن يوافق المواطن المستفيد على عدم بيع منزله، حيث أن سكنات عدل 3 غير مخصصة للبيع على الإطلاق، باعتبارها وسيلة للمساعدة وليست وسيلة لتحقيق الربح.