عشان تلحق تقبض شهر يناير “رابط التسجيل في دعم تكافل وكرامة 2024″+ الزيادة الجديدة

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن كيفية التسجيل في دعم تكافل وكرامة حيث أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنه سيتم اضافة أكثر من 900 ألف أسرة جديدة للحصول على دعم تكافل وكرامة وذلك بتوجيهات رئيس الجمهورية بزيادة عدد الأسر المصرية من محدودي الدخل للحصول على معاش تكافل وكرامة خلال العام الميلادي الجديد وذلك في ظل الأحوال المعيشية الصعبة التي يعيشها الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة الماضية وخلال السطور التالية نكشف عن كيفية التسجيل في دعم تكافل وكرامة.

رابط التسجيل في دعم تكافل وكرامة

نكشف اليوم عن كيفية التسجيل في دعم تكافل وكرامة وذلك من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي الالكتروني ، ويجب على جميع المواطنين المتقدمين تحقيق الشروط المطلوبة والتي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وإليكم خطوات التسجيل في دعم تكافل وكرامة.

أولًا يجب الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

ثم قم بالضغط على ” التسجيل في دعم تكافل وكرامة”.

ثم قم بتسجيل جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

ثم قم بتسجيل الرقم القومي.

ثم قم بتسجيل رقم الهاتف الخاص بك.

ثم اضغط على “ارسال”.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة يناير 2024

بعد معرفة خطوات التسجيل في دعم تكافل وكرامة يبحث الكثير من المواطنين المستحقين معاشات تكافل وكرامة عن موعد صرف معاشات تكافل وكرامة وذلك يوم 15 يناير 2024 كما هو المحدد في كل شهر ميلادي ، وتعتبر معاشات تكافل وكرامة من أهم صور الدعم التي تقدمها الحكومة المصرية للمواطنين في الفترة الأخيرة الماضية.