اسمك فيهم “رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة 2024” شهر فبراير

يبحث الكثير من المواطنين في الفترة الأخيرة الماضية عن رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة حيث أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن مجموعة كبيرة من الأسماء الجدد من الأسر التي تحصل على دعم تكافل وكرامة خلال عام 2024 وذلك بتوجيهات رئيس الجمهورية في الفترة الماضية نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها فئة كبيرة من المواطنين في جميع طبقات المجتمع المصري وخلال السطور التالية نكشف عن رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة.

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأولى من صباح اليوم عن رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة وذلك عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي بالرقم القومي ، ومن الجدير بالذكر أنه تم زيادة معاشات تكافل وكرامة في شهر سبتمبر 2023 بقيمة 15% بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي وإليكم خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة.

أولًا قم بالدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

ثم قم بتسجيل الرقم القومي.

ثم اضغط على استعلام.

تظهر نتيجة الحصول على دعم تكافل وكرامة

زيادة معاشات تكافل وكرامة 2024

بعد الاستعلام عن الأسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة يتساءل الكثير من المواطنين عن حقيقة زيادة معاشات تكافل وكرامة في شهر يناير 2024 ، ولم تعلن وزارة التضامن الاجتماعي أي قرارات جديدة حول زيادة معاشات تكافل وكرامة وأن خر زيادة تم الاعلان عنها كان خلال شهر سبتمبر 2023 ، ومن الجدير بالذكر أنه سيتم صرف معاشات تكافل وكرامة يوم 15 يناير 2024.