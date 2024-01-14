أيام قليلة فقط تفصلنا عن موعد صرف رواتب الموظفين الشهر الجديد 2024 بعد إعلان الزيادة الجديدة

أعلنت وزارة المالية المصرية عن موعد صرف رواتب الموظفين الشهر الجديد 2024 وذلك بداية من يوم 21 يناير 2024 وتستمر عملية صرف مرتبات شهر يناير 2024 لمدة 5 أيام متتالية حتى يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 ، ويعتبر يوم الخميس إجازة رسمية في جميع مؤسسات الدولة احفلًا بعيد الشرطة المصرية وذكرى ثورة 25 يناير ، ولم يتم صدور قرارات جديدة بزيادة رواتب شهر يناير 2024 وأن آخر زيادة تم الإعلان عنها من قبل رئيس الجمهورية في شهر سبتمبر 2023 وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول موعد صرف رواتب الموظفين الشهر الجديد 2024.

موعد صرف رواتب الموظفين الشهر الجديد 2024

يتم صرف رواتب جميع العاملين والموظفين بكافة الوزارات والهيئات المختلفة التابعة للحكومة المصرية بداية من يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024 وذلك حتى يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 ، ومن الجدير بالذكر أنه سيتم صرف المتأخرات يوم 4 يناير حتى 9 يناير مع مراعاة الإجازات والعطلات الرسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد ،ويجي على جميع الموظفين الالتزام بجدول صرف رواتب الموظفين لشهر يناير 2024 وعدم التزاحم أمام ماكينات الصرف الآلي.

زيادة الحد الادنى للاجور 2024

أعلن المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الادنى للأجور لجميع العاملين في القطاع الخاص وذلك ليصل إلى 3500 جنيهًا بينما تصل العلاوه السنوية إلى 200 جنيهًا ، وذلك في ضوء الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها الكثير من المواطنين في التضخم الاقتصادي الحالي من غلاء أسعار البنزين وجميع السلع الغذائية بمختلف أنواعها وكذلك زيادة أسعار باقات الانترنت الأرضي والذي يمثل تحيًا كبيرًا أمام الكثير من الأسر المصرية.