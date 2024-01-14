“هنـــا بأقل مقدم” طريقة حجز شقق الاسكان الاجتماعي الجديدة 2024 + شروط التقديم

حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2024 تعمل وزارة الإسكان من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي على الاستعداد للكشف عن إعلان جديد يتماشى مع مشروع الإسكان الاجتماعي المبتكر “مبادرة سكن كل المصريين 4” وذلك خلال الربع الأول من عام 2024.

طريقة حجز شقق الاسكان الاجتماعي الجديدة 2024

أعلنت الوزارة عن تمديد فترة قبول طلبات المواطنين الراغبين في التقديم ضمن إعلان التحويل الخاص بالطرح الأول لمبادرة “سكن لكل المصريين 3” بنظام التمويل العقاري حتى 15 يناير بدلا من 4 يناير.

اوضحت بتقديم طلبات الحجز بلغ أكثر من 61,504 مواطن حيث سارع 52,538 مواطنا إلى تسديد مبلغ استكمال مقدمة للحجز البالغ قيمته 6 آلاف جنيه وأكدت أن أي طلب تحويل لن يلقى اعتبارا ما لم يتم سداد مالكه للمبلغ المطلوب في أقرب مكتب بريد معتمد وذلك وفقا للضوابط المنصوص عليها في كراسة الشروط.

حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2024

يتضمن هذا الإعلان وحدات سكنية بمساحة 90 مترا مربعا تتألف من 3 غرف وصالة تتنوع هذه الوحدات بين وحدات جاهزة للتسليم بنفس سعر وشروط الإعلان الأصلي ووحدات أخرى جاهزة للتسليم خلال 36 شهرا مع فائدة ثابتة تبلغ 7.5% لمدة 20 عاما.

تم ضاعفه مبلغ الدعم المقدم للمواطنين من 60 ألف جنيه إلى 120 ألف جنيه للوحدات التي تم التسليم خلال 36 شهرا تأتي في إطار جهود الصندوق لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية التي أثرت سلبا على الأسعار يهدف البرنامج إلى توفير فرص سكنية ميسرة للمواطنين وتخفيف الأعباء المالية.