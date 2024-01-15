جاهزين ولا لسه؟!! موعد بداية امتحانات الطلاب في العراق 2024 لجميع الصفوف الدراسية

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن موعد بداية امتحانات الطلاب في العراق 2024 حيث أعلنت وزارة التعليم العراقية عن بداية امتحانات الفصل الدراسي الاول يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 وتستمر امتحانات الطلاب في العراق الترم الأول 2024 حتى يوم 31 يناير 2024 ، ويعيش جميع الطلاب في مختلف المراحل الدراسية في العراق حالة من القلق في المذاكرة والاجتهاد استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول موعد بداية امتحانات الطلاب في العراق 2024.

موعد بداية امتحانات الطلاب في العراق 2024

يترقب جميع الطلاب في جميع السنوات الدراسية وكذلك الكثير من أولياء الأمور موعد بداية امتحانات الطلاب في العراق 2024 وقد أعلنت الهيئة العامة للامتحانات التابعة لوزارة التعليم العراقية عن الخطة الزمنية لامتحانات نصف العام ، كما أعلنت عن جميع الجداول الامتحانية لطلاب جميع الصفوف الدراسية المختلفة في جميع المحافظات العراقية وذلك بداية من يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 ، وحتى يوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2024.

تبدأ الامتحانات العملية والشفوية قبل الامتحانات الورقية بأسبوع.

تبدأ امتحانات المرحلة الابتدائية يوم الخميس الموافق 25 يناير

تبدأ امتحانات المرحلة المتوسطة يوم الأحد الموافق 21 يناير

موعد إجازة نصف العام في العراق 2024

بعد معرفة موعد بداية امتحانات الطلاب في العراق 2024 يتساءل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد بداية إجازة نصف العام في العراق وذلك يوم الخميس الموافق 1 فبراير 2024 وتستمر لمدة اسبوعين متتاليين حتى يوم الخميس الموافق 15 يناير 2024 ومن الجدير بالذكر أن الامتحانات النهائية تبدأ يوم 15 مايو 2024.