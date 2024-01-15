تبقى أقل من 60 يوم على أجمل شهور السنة الجهرية “كم يوم باقي على شهر رمضان؟ 2024”

كم يوم باقي على شهر رمضان؟ سؤال يطرحه الكثير من المسلمين حول العالم وذلك مع اقتراب بداية شهر رجب 1445 وبذلك لم يتبقى على شهر رمضان سوى 67 يوم حيث يبدأ شهر رجب يوم 12 يناير 2024 ويترقب جميع المسلمين في الدول العربية والإسلامية موعد بداية شهر رمضان 2024 والذي يوافق يوم الاثنين 10 مارس 2024 وسوف يتم استطلاع هلال شهر رمضان المبارك يوم التاسع والعشرين من شهر شعبان 1445 ويترقب جميع المسلمين شهر رمضان 2024.

كم يوم باقي على شهر رمضان؟

نكشف اليوم عن عدد الأيام المتبقية على بداية شهر رمضان المبارك 1445 هجريًا حيث يفصلنا عن أول أيام شهر رمضان فقط ما 67 يوم حيث يوافق يوم الاثنين 10 مارس 2024 أول أيام شهر رمضان المبارك 1445 هجرًيًا ومن الجدير بالذكر أن شهر رمضان هو أفضل شهور السنة الهجرية لدى المسلمين حيث يقوم المسلمون بأداء فريضة الصيام والاجتهاد في العبادات المختلفة من الصلاة والقيام وقراءة القرأن ليغفر الله لهم في شهر الرحمة والمغفرة شهر رمضان المبارك.

متى يبدأ شهر رجب 1445؟

قامت دار الإفتاء المصرية بالإعلان عن موعد استطلاع هلال شهر رجب 2024 وسوف يولد هلال شهر رجب في نهاية يوم التاسع والعشرين من جمادى الآخر ، وبالتالي سيكون يوم الجمعة الموافق 12 يناير 2024 هو المتمم لشهر جمادي الآخر بينما يوافق يوم السبت 13 يناير 2024 غرة شهر رجب 1445 هجريًا ، حيث يتبقى فقط شهر رجب وشعبان قبل شهر رمضان القادم والذي ينتظره المسلمون بفارغ الصبر هذا العام.