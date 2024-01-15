لو معاك 50 ألف جنية “أشتري بيها حالًا شهادات البنك الاهلي المصري الجديدة 2024” وهيكون ليك نسبة 2500 جنية كل شهر

يبحث الكثير من المواطنين في الفترة الأخيرة الماضية عن شهادات البنك الاهلي المصري حيث أعلن البنك الأهلي عن مجموعة من الشهادات الجديدة والتي يصل عائدها المادي إل 27% والذي يتم صرفه في نهاية مدة الشهادة ، ويتم الصرف شهريًا بقيمة 23.5% ، ويسعى الكثير من المواطنين لشراء شهادات البنك الأهلي المصري ويتم شراء شهادات البنك الأهلي المصري الجديدة بقيمة 1000 جنيهً مصريًا وخلال السطور التالية نكشف عن شهادات البنك الاهلي المصري.

شهادات البنك الاهلي المصري

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن شهادات البنك الاهلي المصري التي تم طرحها رسمياًا عبر موقع البنك الاهلي المصري لجميع المواطنين المصريين والأجانب القصر والبالغين ، ويمكن لجميع عملاء البنك الأهلي المصري من خلال خدمة الانترنت البنك عبر الموبايل وذلك دون عناء الذهاب إلى فروع البنك الأهلي وانتظار الدخول إلى موظف خدمة العملاء ، كما يمكن شراء شهادات البنك الاهلي المصري خلال أيام الجمعة والسبت في الإجازة الرسمية للبنوك.

الشهادة البلاتينية بعائد 27% من البنك الأهلي

طرح البنك الأهلي المصري شهادة ادخار جديدة بعائد يصل إلى 27% سنويًا وذلك في نهاية مدة الشهادة أو يتم صرف العائد شهريًا بقيمة 23.5% ويمكن شراء الشهادة البلاتينية السنوية الجديدة من خلال خدمة “الأهلي نت” والأهلي موبايل أو من خلال فروع البنك الأهلي في جميع المحافظات المصرية وتبدأ قيمة الشهادة من 1000 جنيه مصريًا ومضاعفاتها ويمكن لجميع عملاء البنك الأهلي المصري شراء الشهادة البلاتينية السنوية بداية من يوم الجمعة الموافق 5 يناير 2024.