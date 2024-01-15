بعائد شهري أكثر من 30% لأصحاب شهادات بنك مصر الجديدة 2024 “أعرف نسبتك هتكون كام”

ازدادت عمليات البحث في الأيام الأخيرة الماضية عن شهادات بنك مصر الجديدة حيث أعلن بنك مصر عن مجموعة من شهادات الادخار ذات العائد المرتفع والذي يصل لأكثر من 20% ويسعى الكثير من المواطنين لمعرفة أنواع شهادات بنك مصر حيث توجد شهادات ادخار بالعملة المحلية والعملة الأجنبية ، ويفضل الكثير من عملاء بنك مصر شهادات الادخار بالعملة الأجنبية وخاصة الدولار الامريكي لارتفاع سعره مقابل الجنيه المصري ، وخلال السطور التالية نكشف عن شهادات بنك مصر الجديدة.

شهادات بنك مصر الجديدة

أعلن بنك مصر عن مجموعة من شهادات الادخار الجديدة والتي يصل العائد الرسمي لها لأكثر من 27% ويمكن شراء شهادات بنك مصر الجديدة بداية من يوم الجمعة الموافق 5 يناير 2024 من جميع فروع بنك مصر في جميع المحافظات المختلفة ونكشف عن أشهر الشهادات التي قام بنك مصر بطرحها عبر موقعها الرسمي خلال الساعات الاخيرة الماضية وهي شهادة طلعت حرب بعائد 27% سنوياًا يصرف بنهاية مدة الشهادة ، أو بعائد 23.5 % سنويًا يتم صرفه شهريًا.

شهادة طلعت حرب بعائد 27%

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن شهادة طلعت حرب التي تم طرحها عبر موقع بنك مصر الرسمي والتي يصل العائد السنوي لها إلى 27% ويمكن شراء شهادة طلعت حرب من خلال الإنترنت أو عبر الموبايل البنكي أو من خلال ماكينات الصرف الآلي ATM الخاصة ببنك مصر في جميع الشوارع ، وتبدأ قيمة شراء شهادة طلعت حرب من 1000 جنيه مصري.