“اتفرج من البيت ببلاش”تنزيل القناة الجزائرية الأرضية+ طريقة تثبيت القناة الجزائرية الأرضية

تنزيل القناة الجزائرية الأرضية، يبحث العديد من الجمهور والمتابعين عن تنزيل القناة الجزائرية الأرضية، حيث تعتبر القناة الجزائرية الأرضية أحد أكثر القنوات شيوعا لعرض مباريات كأس الأمم الأفريقية، وتعتبر من أشهر القنوات الرياضية التي يبحث العديد عن ترددها خاصة أنها ستعرض مباريات كأس الأمم الإفريقية مجانا بلا أي رسوم أو اشتراكات.

تنزيل القناة الجزائرية الأرضية

تنزيل القناة الجزائرية الأرضية، تصدر عنوان تنزيل القناة الجزائرية الأرضية محركات البحث في الأيام القليلة الماضية على جوجل وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن القناة الجزائرية ستكون أحد القنوات الرياضية التي تعرض المباريات مجانا، ولهذا السبب ارتفعت معدلات البحث عن تردد القناة الجزائرية وطريقة تثبيتها، وإليكم تردد القناة الجزائرية الأرضية:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة الجزائرية: 11680.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معامل الاستقطاب: أفقي.

جودة القناة: HD.

طريقة تثبيت القناة الجزائرية الأرضية

يمكن تثبيت القناة الجزائرية الأرضية من خلال عدة خطوات بسيطة وسهلة ولكن يجب أولا إدخال رمز فك الشفرة ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

أولا: الدخول إلى القائمة عن طريق استخدام جهاز التحكم الريموت.

ثانيا: اختيار أيقونة الإعدادات والضغط عليها.

ثالثا: إدخال الرقم السري، ويتكون الرقم السري من أربع أصفار أو 1111.

رابعا: القيام بتسجيل رمز فك الشفرة وهذا الرمز هو 110000000000.

وهناك عدد من القنوات الأخرى التي تعمل على عرض مباريات كأس الأمم الإفريقية مثل: التلفزيون الوطني الأنجولي، هيئة الإذاعة الوطنية الزامبية، المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري، تليفزيون غينيا الاستوائية، هيئة الإذاعة الجنوب الافريقية، هيئة الإذاعة التنزانية.