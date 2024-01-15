لا تجعلها تفوتك.. دورة لتعلم اللغة الإنكليزية مجاناً في المجال المهني من جامعة بنسلفانيا الأمريكية

تعلم اللغة الإنكليزية مجاناً عبر منصة كورسيرا وجامعة بنسلفانيا التي تقدم دورة تعليمية مجانية في اللغة الإنجليزية، مصحوبة بشهادة معتمدة تعزز التطوير المهني، وهي الدورة التي تمويلها من قبل مكتب الشؤون التعليمية والثقافية الخاص بوزارة الخارجية الأمريكية، وسنشرح في هذا المقال لمحة عن هذه الدورة وكيفية التسجيل وكيفية الحصول على شهادة إتمام الدورة.

لمحة عن هذه دورة تعلم الانكليزية في مجال التطوير المهني

يستهدف تصميم هذه الدورة الأشخاص غير الناطقين باللغة الإنجليزية الذين يسعون لتطوير مسارهم المهني، ومن خلال هذه الدورة التدريبية سيتم تأهيلك لتصبح جاهزاً لعملية البحث عن وظيفة والتقدم للوظائف وإجراء المقابلات، كما تمنح هذه الدورة أيضاً الفرصة لتعزيز مفرداتك وتحسين مهاراتك اللغوية لتحقيق أهدافك المهنية، وتتناول عملية تقديم الطلبات للوظائف في الولايات المتحدة وتقدم استراتيجيات لاختيار الوظائف المتناسبة مع اهتماماتك ومهاراتك.

شرح خطوات التسجيل في دورة تعلم الإنجليزية المجانية 2024 من جامعة بنسلفانيا

انتقل إلى الموقع الرسمي لـ كورسيرا انقر على أيقونة “انضم مجاناً” قم بإنشاء حساب عن طريق إدخال معلوماتك (البريد الإلكتروني، كلمة المرور، الاسم، اللقب، تاريخ الميلاد) قم بتنشيط الحساب عبر الضغط على الرابط المرسل إلى بريدك الإلكتروني يتبقى عليك الذهاب لصفحة الدورة والنقر على “التقديم الآن” للالتحاق بها

يرجى ملاحظة أن الدورة مجانية، لكن شهادة الحضور ليست كذلك، ولكن إذا كنت تتطلع إلى الحصول على شهادة إتمام الدورة بشكل مجاني، فعليك التقديم للحصول على المساعدة المالية، حيث سيطلب منك كتابة رسالة تقنعهم بضرورة حصولك على المنحة الدراسية أو المساعدة المالية.