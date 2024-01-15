men.gov.ma رابط نتائج مباراة التعليم.. اللوائح النهائية للناجحين فى مباراة التعليم 2024 بالمغرب موقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية

سوف تعلن وزارة التربية والتعليم الوطنية المغربية قريبا، عن نتائج مباراة التعليم الشفوي للعام الدراسي 2023/2024، تم إجراء الاختبار الشفوي لجميع المرشحين، الذين تم اختيارهم بناء على الاختبار الكتابي في الشهر الماضي، تم تحديد موعد ومكان لاختبار الشفوي، ونحن الآن في انتظار النتائج النهائية لمباراة التعليم بالتعاقد 2024، في هذا المقال، سنتعرف على موعد ورابط النتائج لمباراة التعليم الشفوي للعام 2023/2024.

رابط نتائج مباراة التعليم الشفوي 2024

نتائج مباراة التعليم الشفوي 2023/2024 ستصدر عبر لموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية في المغرب، تم اختيار المرشحين للاختبار الشفوي من الاختبار الكتابي الذي اجري الشهر الماضي، وتم تحديد موعد ومكان للاختبار الشفوي، نحن ننتظر الان الإعلان الرسمي عن النتائج، المعلمون في المملكة المغربية مهتمون بشكل كبير بنتائج المتقدمين في مباراة التعليم بالتعاقد 2023-2024، في جميع الأكاديميات والجهات، تاخير ظهور النتائج يعود إلى جدول مباريات توظيف الكادر النظامي.

اللوائح النهائية لمباراة التعليم بالتعاقد 2024 بالمغرب

نتائج مباراة التعليم 2024 في المغرب ستتاح خلال ساعات، حيث يوجد هناك اهتمام كبير من قبل المعلمين في المملكة، حيث يتطلع الجميع لمعرفة نتائج مباراة التعليم بالتعاقد للعام 2023-2024، في جميع الجهات والأكاديميات، تأخر ظهور النتائج يعود إلى الجدول الزمني لمباريات توظيف الكادر النظامي، نحن في انتظار الإعلان الرسمي عن النتائج.

رابط نتائج مباراة التعليم بالتعاقد في المغرب 2024

كيفية الاستعلام عن نتائج مباراة التعليم 2024 بالمغرب: