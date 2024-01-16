5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة تونس وناميبيا.. موعد مباراة تونس وناميبيا والقنوات الناقلة

موعد مباراة تونس وناميبيا والقنوات الناقلة، تبحث الجماهير العربية والجماهير التونسية عن موعد مباراة تونس وناميبيا والقنوات الناقلة في بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي انطلقت في كوت ديفوار منذ السبت الماضي، ويبحث العديد من الجماهير والمتابعين عن موعد انطلاق صافرة بداية المباراة بين الفريقين وكذلك حول القنوات الناقلة للمباراة في الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة تونس وناميبيا والقنوات الناقلة

موعد مباراة تونس وناميبيا والقنوات الناقلة، ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن موعد مباراة تونس وناميبيا والقنوات الناقلة، حيث وقعت القرعة على أن المنتخب التونسي سيكون في المجموعة الخامسة مع منتخب نامبيا ومنتخب مالي ومنتخب جنوب أفريقيا، وستبدأ المباراة الأولى بين تونس وناميبيا يوم الثلاثاء الموافق 16 يناير من العام الحالي، وسيواجه المنتخب التونسي منتخب مالي يوم السبت الموافق يوم 20 يناير من العام الحالي، كما ستواجه تونس منتخب جنوب أفريقيا يوم الأربعاء الموافق 24 يناير، وتنطلق صافرة الحكم في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت تونس للإعلان عن بداية المباراة، وستعرض في تمام الساعة الثامنة بتوقيت الدوحة و بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة تونس وناميبيا

يبحث العديد من الجماهير عن القنوات التي ستعرض مباراة تونس وناميبيا، وسيتم عرض المباراة على قناة بي إن سبورتس 1، وتعتبر الناقل الحصري لمباريات كأس الأمم الأفريقية وهي متاحة فقط للمشتركين وأصحاب الباقات، كما سيتم بث المباراة من خلال قنوات أخرى ومنها قناة TVT التوغولية بالإضافة إلى قناة ORTB البنينية وأيضا قناة RTI الإغوارية، كما سيتم عرض المباراة بين منتخبي تونس وناميبيا على قناة TRT، ولم تعلن بعد القناة الجزائرية الأرضية عن نقل المباراة عبر شاشتها حتى الآن.