كأس أمم إفريقيا.. موعد مباراة الجزائر وأنجولا والقنوات الناقلة+ القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وأنجولا

موعد مباراة الجزائر وأنجولا والقنوات الناقلة من أكثر الأمور التي يتم تداولها والبحث عنها على جميع وسائل التواصل وعلى الانترنت أيضًا، حيث أن هناك العديد من محبي ومشاهدي كرة القدم الذين يتابعون المباريات الخاصة بكأس الأمم الأفريقية، ومباراة الجزائر وأنجولا من ضمن مباريات هذه البطولة، فسنتعرف اليوم في هذا المقال عن الموعد الخاص بتلك المباراة وأيضًا القنوات الناقلة لها.

موعد مباراة الجزائر وأنجولا والقنوات الناقلة

موعد مباراة الجزائر وأنجولا والقنوات الناقلة، يترقب الناس لكأس الأمم الأفريقية ومبارياته الرائعة التي تتمتع بالتشويق والإثارة وتحمل جميع معاني متعة كرة القدم، حيث أن هذه البطولة من أهم البطولات المميزة التي تعرض لنا مباريات ولا أروع من بين العديد من المنتخبات المختلفة، ولهذا فإن الجميع يتساءل عن موعد مباراة الجزائر وأنجولا والقنوات الناقلة لتلك المباراة، وهذا ما سنتحدث عنه اليوم، فيأتي الموعد الخاص بتلك المباراة في يوم 15 من شهر يناير الجاري، كما أنه سيكون في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر، والساعة 9 مساءً بتوقيت الجزائر، والساعة 11 مساءً بتوقيت السعودية، كما أن هذه المباراة وهذه البطولة سيتم لعبها في كوت ديفوار في ملعب بواكي.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وأنجولا

يتساءل الجميع عن القنوات التي ستقوم بنقل المباراة الخاصة بالجزائر مع أنجولا لكي يقوموا بمتابعة جميع أحداث تلك المباراة، كما أنهم يتساءلون لكيلا تفوتهم متعة مشاهدة تلك المباريات الخاصة بالبطولة، فمن ضمن القنوات الناقلة لتلك المباراة: