بكام وصل؟!.. سعر الذهب عيار 21 اليوم الإثنين الموافق 15 يناير 2024 وقائمة أسعار الذهب عالمياً بيع وشراء بالتفاصيل

يرغب الكثير من الأفراد والمواطنين في مصر معرفة سعر الذهب عيار 21 اليوم الإثنين الموافق 15 يناير 2024 وذلك بعد أن تجاوز سعره بالأمس مبلغ 3250 جنية مصري للجرام الواحد لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على سعر الجرام الواحد من الذهب عيار 21 إلى جانب بعض من المعلومات الأخرى.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

يتابع الأشخاص بشكل يومي اسعار الذهب بكافة أعيرته وذلك بعد أن قفز سعره خلال أشهر قليلة قفزة كبيرة الأمر الذي جعل العديد من الأفراد يرغبون معرفة سعر الذهب عيار 21 اليوم الموافق الإثنين الخامس عشر من شهر يناير 2024 حيث سجل الذهب عيار 21 اليوم في محال الصاغة 3281 جنيهًا للبيع، و3241 جنيهًا للشراء.

اسعار الذهب بالمصنعية اليوم

يتساءل العديد من الأفراد عن أسعار الذهب اليوم الإثنين الموافق 13 يناير 2024 بالمصنعية التي تختلف من تاجر لآخر ومن محل صاغة لآخر، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 3281 جنية مصري بالإضافة إلى مصنعية تصل قيمتها 150 جنيه ليصبح سعر جرام الذهب عيار 21 بعد بالمصنعية 3430 جنيه مصري في المحلات.

أسعار الذهب خلال تعاملات صباح يوم الإثنين 15 يناير

جاءت قائمة أسعار الذهب اليوم الإثنين الموافق 13 يناير 2024 على النحو التالي:

سعر عيار 21 سجل اليوم: 3281 جنيهًا للبيع، و3241 جنيهًا للشراء.

سعر عيار 18 سجل اليوم: 2812 جنيهًا للبيع، و2778 جنيهًا للشراء.

سعر عيار 14 سجل اليوم: 2187 جنيهًا للبيع، و2160 جنيهًا للشراء.

سجل سعر عيار 12 اليوم: 1874 جنيهًا للبيع، و1852 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب سجل اليوم: 26248 جنيهًا للبيع، و25928 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب عالميا بالدولار اليوم الإثنين الموافق 13 من يناير 2024

استقرت أسعار الذهب اليوم الإثنين الموافق 13 يناير 2024 عالميا بالدولار حيث بلغت سعر أونصة الذهب عالميًا بالدولار سجل اليوم: 2050 دولارًا للبيع، مقابل 2049 دولارًا للشراء.