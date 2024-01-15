الأخضر طاير الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الإثنين 15 يناير 2024 وفي السوق السوداء

قفز الدولار الأمريكي خلال الفترة القليلة السابقة قفزة كبيرة للغاية أمام الجنيه المصري الأمر الذي جعل الكثير من الأشخاص يتابعون يوميا القيمة التي وصل إليها لهذا يتساءل العديد من الأفراد عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم الاثنين الموافق الخامس عشر من شهر يناير 2024 وهو ما سوف نوضحه لكم من خلال السطور التالية بالإضافة إلى معرفة سعر الدولار في البنوك.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم الاثنين الموافق 15 يناير 2024

يرغب عدد كبير من الأشخاص معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم السبت الموافق الثالث عشر من شهر يناير 2024 حيث أوضحت الاحصائيات أن سعر الدولار الأمريكي شهد ارتفاعا ملحوظا اليوم في السوق السوداء لتصبح قيمته 56.05 وذلك بسبب شهادة البنك الأهلي المصري وبنك مصر التي كانت بعائد 27%، حيث استمرت زيادة الطلب على شراء العملة أمام تراجع المعروض في كل من البنوك والصرافات، كما أوضح البنك المركزي أن السبب وراء طرح كل من شهادات 27% و23.5% هو تشجيع العملاء على ادخار المال الذي يملكونه بالجنيه المصري بدلا من الدولار الأمريكي.

سعر الدولار في البنوك اليوم

ان سعر الدولار اختلفت قيمته من بنك لآخر حيث سجل متوسط قيمته مبلغ 30.90 جنية مصري وجاءت الأسعار الجديدة كما يلي: