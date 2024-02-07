يابختكم بجد.. موعد تطبيق زيادة المرتبات بعد قرار رئيس الجمهورية+ جهود الحكومة المصرية للزيادة

موعد تطبيق زيادة المرتبات من أكثر الأمور التي يتم البحث عنها من قبل العديد من المواطنين، حيث أن الجميع يترقب حدوث زيادة في المرتبات نظرًا للظروف التي يعيشها الشعب، فظروف البلاد صعبة نوعًا ما وهناك غلاء في المعيشة كبير على العديد من المواطنين، ولهذا فإنه يتم التساؤل عن الموعد الخاص بزيادة المرتبات في الفترات القادمة، كل هذا وأكثر سنقوم بعرضه لكم من خلال هذا المقال اليوم.

موعد تطبيق زيادة المرتبات

قامت الوزارة المالية بتحديد نسبة من خلالها سيتم زيادة جميع المرتبات الخاصة بجميع العاملين من المواطنين في الفترات القادمة، وهذا القرار بأمر من الحكومة لجميع مستحقي تلك الزيادة، حيث أن هناك فترات صعبة تعاني منها البلاد وأيضًا المواطنين، كما أن ظروفهم أصبحت سيئة ولا يقدرون على الغلاء المتكرر للمعيشة ولجميع السلع، فلهذا قد تم الإعلان عن وجود زيادة خاصة بتلك الرواتب، ولهذا يتم التساؤل عن موعد زيادة المرتبات القادمة، وفي سبيل توفير حياة كريمة للمواطنين قرر السيد رئيس الجمهورية اليوم الأربعاء 7 فبراير زيادة الحد الأدنى للمرتبات بنسبة 50% وما لايقل عن 1000 جنيه للمواطنين.

جدول زيادة المرتبات الجديدة

وبعد قرار السيد رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي اليوم وتحديد موعد تطبيق زيادة المرتبات، أصبح الحد الأدنى للمرتبات يصبح جدول المرتبات حسب الدرجات الوظيفية كالآتي: