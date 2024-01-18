بواقع 100 ألف دينار لهذه الفئات.. متى زيادة رواتب المتقاعدين في العراق+ رفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد

متى زيادة رواتب المتقاعدين في العراق، هذا السؤال أحد أهم الأسئلة التي يتم طرحها من قبل العديد من المواطنين العراقيين، حيث أن هناك العديد من الأخبار الجديدة التي قد أعلنت عنها وزارة المالية العراقية، وجميع تلك الأخبار بخصوص المعاشات الخاصة بالمتقاعدين، فسوف نتعرف اليوم في هذا المقال عن جميع التفاصيل الخاصة بزيادة رواتب المتقاعدين في العراق.

متى زيادة رواتب المتقاعدين في العراق

تبذل وزارة المالية الخاصة بدولة العراق جميع سبل الجهد في توفير أكبر الخدمات لجميع المواطنين، حيث قامت الوزارة بالإعلان عن القرار الخاص بها فيما يخص زيادة الرواتب التابعة لمعاشات المتقاعدين، حيث سيتم زيادة تلك المعاشات بنحو 100 ألف دينار عراقي، وهذا المبلغ سيشكل زيادة على المعاشات يتم صرفها كل شهر، ومن بعد حدوث تلك الزيادة فإن المواطنين يتساءلون عن متى تطبيق زيادة رواتب المتقاعدين في العراق، فهذه الزيادة سيتم إضافتها في الراتب الخاص بشهر فبراير القادم.

الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين في العراق

يقوم العديد من المواطنين العراقيين بالبحث عن التفاصيل الخاصة بالحد الأدنى الخاص برواتب المتقاعدين خاصةً من بعد تلك الزيادة، فقد كان الحد الأدنى يصل إلى 400 ألف دينار عراقي، وهذا بالنسبة للرواتب قبل تطبيق الزيادة عليها، ولكن من بعد تطبيق الزيادة أصبح الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين في العراق هو 500 ألف دينار عراقي، كما أن هذه الزيادة تكون خاصة بجميع المواطنين الذين يعانون من غلاء المعيشة وسوء الظروف الخاصة بالبلاد، كما أنهم الذين يقل دخلهم عن مليون دينار عراقي.