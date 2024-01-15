في عالم البنوك والشهادات الخاصة.. الشهادات المرتفعة العائد+ آخر أخبار الخبير المصرفي

الشهادات المرتفعة العائد، يحب العديد من المواطنين الاستفسار عن كل ما هو جديد في عالم البنوك والشهادات الخاصة بالادخار التي تتيحها تلك البنوك، فبنكي مصر والأهلي من أشهر البنوك وأكثرهم استخدامًا بين جميع العملاء، كما أن هذه الشهادات التي يتيحها البنكين يمكنها أن تكون ذات عائد مرتفع، ولهذا سنقوم اليوم في هذا المقال بالتعرف على جميع التفاصيل الخاصة بهذه الشهادات.

الشهادات المرتفعة العائد

يبحث العديد من المستثمرين في الشهادات عن الشهادات المرتفعة العائد، حيث أن هذا النوع من الشهادات يتيح لصاحبها القدرة على الحصول على عائد مرتفع وفوائد كثيرة من المبلغ الذي قد قام بالاستثمار به، فهذه الشهادات تتراوح بين العائد 23.5% وأيضًا العائد 27%، كما أنها قد وصلت إلى 70 مليار جنيه، وهذا الرقم هو ما تم التوصل إليه في يوم الجمعة السابق، فكانت نسبة العائد 27% هي النسبة التي يتم أخذها في نهاية المدة الخاصة بالشهادة، كما أن العائد الخاص 23.5% فهو النسبة التي يتم أخذها في كل شهر من المدة الخاصة بتلك الشهادة.

آخر أخبار الخبير المصرفي

يقوم الخبير المصرفي بتوضيح بعض النقاط الهامة التي قد تم التوصل إليها وهي: