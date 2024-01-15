هتندم وفلوسك هترمي على الأرض:: لو ناوي تشتري عربية أوعى تشتري العربية دي ! هتكره عيشتك بسببها

أوعي تشتري العربية دي! هذا هو النصيحة الواضحة والصريحة التي يقدمها محمود خيري بشأن شراء السيارات في الوقت الحالي، تشتهر بعض هذه الأنواع من السيارات بمشاكل متعددة بدءًا من صعوبة إعادة بيعها بسبب عدم توزيعها بالشكل الكافي، وصعوبة توفر قطع الغيار، وانعدام المراكز التي تتولى صيانتها، وانتهاءً بالأعطال المتكررة.

لذلك، ينصح خيري بعدم شراء هذه الأنواع من السيارات وعدم إضاعة المال على الأرض، وللتعرف على موديلات السيارات التي يجب تجنب شرائها، تابعونا.

موديلات سيارات تجنب شرائها

حذر محمود خيري، خبير السيارات، شراء موديلات معينة من السيارات، سواء كانت جديدة أو مستعملة، مؤكداً أن شراء تلك الموديلات ما هي إلا إهدار للفلوس، وأوضح خيري أن موديلات السيارات هي:

ميتسوبيشي كولت .

شيري كيو كيو

ولادا سمارة

ومازدا323

ودايو تيكو.

ولاحظ السيد خيري أن هذه الأنواع تشهد العديد من المشاكل، بدءًا من صعوبة إعادة بيعها بسبب قلة توزيعها بالشكل الكافي في السوق، وصولاً إلى صعوبة توفر قطع الغيار الخاصة بها.

إضافة إلى ذلك، يفتقر هذا النوع من السيارات إلى مراكز صيانة متخصصة بالإضافة إلى تكرار الأعطال في بعض الأحيان.

وفي ضوء ذلك، يجب على المواطنين أخذ هذه التحذيرات بعين الاعتبار عند النظر في شراء سيارة جديدة أو مستعملة، والتفكير جيدًا في الأنواع المطروحة في السوق.

يجب ألا يكون الاختيار مبنيًا على السعر وحده، بل يجب النظر في موثوقية العلامة التجارية وتوافر الخدمات بالإضافة إلى سهولة صيانة السيارة وتوفر قطع الغيار.

يجب أن يكون شراء سيارة قرارًا مدروسًا ومبنيًا على المعرفة والتحليل الجيد للسوق والتوجهات المستقبلية، بالتالي، ينصح الجميع بتجنب شراء الأنواع المذكورة والتركيز على السيارات التي تتمتع بسمعة جيدة وموثوقية عالية.

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ولذلك، يُنصح المستهلكين بأخذ هذه التحذيرات بعين الاعتبار عندما يفكرون في شراء سيارة في الوقت الحالي، يجب أن ينتقوا السيارات الموثوق بها والتي تتمتع بتوفر قطع الغيار وخدمات الصيانة الجيدة لكي يتجنبوا الندم وهدر المال.