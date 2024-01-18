هتزيد 4 درجات.. حالة الطقس اليوم+ درجات الحرارة المتوقعة الليلة

حالة الطقس اليوم مازال يبحث عنها الكثير من المواطنين بجمهورية مصر العربية وذلك للاطمئنان على حالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2024 وهل سيكون قارص البرودة أم دافئ قليلا، وهو ما سوف نتعرف عليه معكم بالتفصيل فيما يلي.

حالة الطقس اليوم

ذكرت عضو المركز الإعلامي لدى هيئة الأرصاد الجوية الدكتورة منار غانم أن انخفاض درجات الحرارة ما زال مستمرًا فقد بدأ الانخفاض الملحوظ في درجة الحرارة بدءًا من نهاية الأسبوع الماضي من الخميس الموافق 13 يناير 2024 وذلك نتيجة للمنخفض الجوي في الطبقات العليا للجو وهو ما أدى إلى تكاثر السحب سواء المتوسطة أو المنخفضة وكذلك حجب رؤية الشمس،وشهدت هطول أمطار اليوم فوق القاهرة الكبرى وبعض المحافظات.

درجات الحرارة اليوم

جاءت درجات الحرارة بمختلف المحافظات والمناطق كالتالي:

القاهرة، الكبرى 18 والصغرى 11.

6 أكتوبر، الكبرى 17 والصغرى 10.

بنها، الكبرى 18 والصغرى 11.

دمنهور، الكبرى 17 والصغرى 11.

وادي النطرون، الكبرى 18 والصغرى 10.

كفر الشيخ، الكبرى 18 والصغرى 12.

المنصورة، الكبرى 17 والصغرى 11.

الزقازيق، الكبرى 18 والصغرى 12.

شبين الكوم، الكبرى 18 والصغرى 11.

دمياط، الكبرى 18 والصغرى 11.

بورسعيد، الكبرى 18 والصغرى 12.

الإسماعيلية، الكبرى 19 والصغرى 11.

السويس، الكبرى 19 والصغرى 11.

العريش، الكبرى 19 والصغرى 10.

رفح، الكبرى 18 والصغرى 9.

الإسكندرية، الكبرى 17 والصغرى 10.

الغردقة، الكبرى 23 والصغرى 11.

حالة الرياح اليوم

ذكرت الدكتورة منار غانم أن اليوم سوف يشهد نشاط نسبي للرياح بالإضافة إلى مصادر كتل هوائية أتت من جنوب أوروبا وتكون منخفضة الحرارة وهو ما يزيد من حدة الشعور بالبرودة في ساعات الليل وانخفاض درجات الحرارة، كنا نصحت هيئة الأرصاد بعدم الانخداع بارتفاع درجة الحرارة هذه الأيام محذرة من الأيام القادمة التي ستشهد انخفاضا جديدا في درجات الحرارة وكذلك تتهيأ الفرص لهطول الأمطار.