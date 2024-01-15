استعلم هنا “الناجحين في اللوائح” رابط نتائج التعاقد في المغرب 2024 خطوات الاستعلام عن النتائج النهائية لمباراة التعليم tawdif.men.gov.ma

سيتم اعلان نتائج المقابلة الشفوية والنتائج النهائية لمباراة التعليم، من خلال وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالإضافة إلى نتائج مباراة توظيف أساتذة الأكاديميات ومسابقات مرافقي الاقتصاد، والإدارة والتربية والمرافقين الاجتماعيين وقوائم الانتظار، يمكنكم العثور على البوابة الرسمية لمباريات التوظيف، التابعة لوزارة التربية الوطنية على موقع tawdif.men.gov.ma، المواطنون في جميع محافظات المغرب، ينتظرون بفارغ الصبر النتائج النهائية لامتحان التعليم الشفوي لعام 2024.

النتائج النهائية لمباراة التعليم 2024

وزارة التربية المغربية تعمل على اعلان نتائج مباراة التعليم بالتعاقد في المغرب 2024، تم نشر قائمة رسمية تحتوي على أسماء الناجحين، حيث تم وضع ملفاتهم في مركز الجهوي، سيكون المركز مفتوحا للجميع لمدة يومين متتاليين للاطلاع على النتائج النهائية لطلاب دورة دجنبر 2024، سيتمكن الطلاب في ذلك الوقت من معرفة درجاتهم، والتاكد من قبولهم في الجهات المختلفة.

نتائج مباراة التعليم بالتعاقد في المغرب 2024

سوف يتم إصدار نتائج لوائح المقبولين في الاختبارات بشكل رسمي في الساعات القادمة، سيتم الإعلان تدريجيا وفقا لتوجيهات الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في المغرب، سيتم اضافة اسماء المرشحين الناجحين في اللوائح حسب كل أكاديمية، من المتوقع ان يتم الإعلان عن نتائج مباراة التعليم في الاختبارات الشفوية، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية في المغرب.

رابط الاستعلام عن نتائج مباراة التعليم الشفوي 2024

يمكنكم الاطلاع على النتائج الرسمية لجميع الطلاب، من خلال موقع وزارة التربية الوطنية في المغرب، ستتمكنون من معرفة تفاصيل الاعلان واستخراج جميع النتائج الدراسية الخاصة، بالمرحلة المقبلة، وذلك بناء على الاعلان الرسمي للنتائج للحصول على نتائج مباراة التعليم الشفوي 2023/2024، يمكنكم اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة التربية الوطنية المغربية.

ادخل رقم بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بك في الحقل المخصص.

اضغط على زر الاستعلام عن النتائج.

ستظهر قائمة تحتوي على نتائج المتقدمين.

ستتضمن قائمة النتائج معلومات مثل رقم المرشح في القائمة، واسم التخصص، والمنطقة، وموقع وتاريخ الاختبار الشفوي.

اذا لم تتمكن من رؤية النتيجة، تحقق من صحة إدخال رقم التعريف الوطني، في حال عدم التاكد من صحة الرقم، يمكنك التواصل مع الاكاديمية المعنية للحصول على المساعدة.

من خلال هذه الخطوات، ستتمكن من استعلامك، عن نتائج مباراة التعليم الشفوي للعام الدراسي 2023/2024.